Ο Αύγουστος Κορτώ έκανε αναδρομή στο καλοκαίρι του 1985 - «Τι φίλοι είναι τα βιβλία» έγραψε
Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε από την παιδική του ηλικία
Ένα στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία δημοσίευσε ο Αύγουστος Κορτώ στα social media. Ο συγγραφέας γύρισε πίσω στο 1985 και μοιράστηκε μια ανάμνησή του με τους διαδικτυακούς του φίλους. Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αύγουστος Κορτώ εμφανίζεται ως νεαρό αγόρι να χαμογελά συγκρατημένα στον φωτογραφικό φακό.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, ο συγγραφέας μοιράστηκε την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Καλοκαίρι '85. Έχουμε μόλις γυρίσει απ’ το Πολύχρονο, και χαμογελάω γιατί η Κατερίνα μου έπαιρνε πάντα ένα δωράκι όταν επιστρέφαμε, για να καταλαγιάζει η λύπη».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μου έχει φέρει τσίλικο Ιούλιο Βερν απ’ τον Ραγιά: τη Σφίγγα των Πάγων. Θα το διαβάσουμε παρέα, για τα ζόρικα κομμάτια. Χρόνια μετά, θα μάθω ότι ο μέγας Βερν εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη περιπέτεια απ’ τον Πόε. Τι φίλοι είναι τα βιβλία».
