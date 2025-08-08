Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες
Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Στις Μαλδίβες κάνει διακοπές η Ελένη Χατζίδου με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια απολαμβάνει το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να ξεκουραστεί και να απολαύσει όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η ίδια έχει μοιραστεί πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Χατζίδου ποζάρει με το μπικίνι της με φόντο το εξωτικό τοπίο.
Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να κρατά στο χέρι της ένα ποτό, ενώ φωτογραφίζεται μπροστά στη θάλασσα. Η ίδια ποζάρει με ένα πολύχρωμο μπικίνι, που αναδεικνύει τις καμπύλες της.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου έγραψε χιουμοριστικά: «Το μόνο μου άγχος αυτή τη στιγμή είναι να φροντίζω να μην λιώσει ο πάγος».
