Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 
GOSSIP
Ελένη Χατζίδου Μαλδίβες Διακοπές

Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 

Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στις Μαλδίβες κάνει διακοπές η Ελένη Χατζίδου με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια απολαμβάνει το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να ξεκουραστεί και να απολαύσει όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ίδια έχει μοιραστεί πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Χατζίδου ποζάρει με το μπικίνι της με φόντο το εξωτικό τοπίο.

Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να κρατά στο χέρι της ένα ποτό, ενώ φωτογραφίζεται μπροστά στη θάλασσα. Η ίδια ποζάρει με ένα πολύχρωμο μπικίνι, που αναδεικνύει τις καμπύλες της.

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου έγραψε χιουμοριστικά: «Το μόνο μου άγχος αυτή τη στιγμή είναι να φροντίζω να μην λιώσει ο πάγος».

Δείτε τη δημοσίευση
Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 
Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 
Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 
Κλείσιμο
Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες 



Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης