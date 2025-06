Η πρώτη ανάρτηση της συντρόφου του ηθοποιού Γιώργου Αμούτζα μετά το τροχαίο στο Ράλλυ Ακρόπολις - «Βγήκες αλώβητος»

Εχθές, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, έκανε το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι το αγωνιστικό όχημα που επέβαινε ο ηθοποιός Γιώργος Αμούτζας μαζί με τον συνοδηγό του, Ηλία Παναγιωτούνη, οι οποίοι συμμετείχαν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 , υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από σύγκρουση.Σοκαρισμένη είναι και η σύντροφος του ηθοποιού, Τάνια Μπρεάζου, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου 28 Ιουνίου έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του συντρόφου της, μέσα από το αγωνιστικό αυτοκίνητο.«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», έγραψε η Τάνια Μπρεάζου στην ανάρτησή της.