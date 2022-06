Νίκος Κοκλώνης: Τριήμερο στην έρημο με την Κατερίνα Καινούργιου και την Πηγή Δεβετζή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

Εδώ και χρόνια ο Νίκος Κοκλώνης έχει αποδείξει πως για εκείνον πετυχημένες διακοπές είναι αυτές που περνά παρέα με καλούς φίλους. Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή είναι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στο πλευρό του, όπως και η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία συχνά μιλά για την ξεχωριστή σχέση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντας σε όλα ο ένας τον άλλο.Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρήκε για άλλη μια φορά τους τρεις φίλους μαζί, σε ένα ταξίδι-περιπέτεια από αυτά που πάντα αγαπούσε ο Νίκος Κοκλώνης, μάλιστα χάρη σε αυτά είχε ξεκινήσει την τηλεοπτική του διαδρομή, όταν ξεκίνησε να παρουσιάζει το επιτυχημένο κόνσεπτ του Celebrity Travel, μια εκπομπή που έγραψε πολλά χιλιόμετρα πτήσεων σε όλο τον πλανήτη και ταξίδεψε αγαπημένους celebrities σε κάθε γωνιά της γης.Ο προορισμός του 3ημέρου για τον Me Travel ήταν η έρημος και η περιπέτεια των τριών ξεκίνησε με σαφάρι για να καταλήξει σε ένα ξεχωριστό δείπνο στη μέση του πουθενά.Σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο παραγωγός μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την Πηγή Δεβετζή έγραψε: «Σε κατάσταση τύπου… holding the future in my hands. Με δυο μυστηριώδη κορίτσια, κάπου στη μέση του πουθενά #mrtravel (ξανά μετά από καιρό).Οι τρεις τους δημοσίευσαν πολλά στόρι από την έρημο, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή εμπειρία.Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το τζιπ με το οποίο πήγαν για σαφάρι στην έρημο και του θύμισε ένα παιδικό παιχνίδι που του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του όταν ήταν μικρός.«Να που βγήκε και σε «κανονικό» το τηλεκατευθυνόμενο τζιπάκι που μου είχε πάρει δώρο ο πατερας μου πριν 30 χρόνια!», σχολίασε.Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε για πρώτη φορά στην έρημο., σχολιάζοντας για όσα έζησε: «Ξεκάθαρα μια lifetime εμπειρία…η μοναδική γοητεία των άγονων αυτών περιοχών του κόσμου δε με άφησε ασυγκίνητη…για την ακρίβεια με συγκλόνισε. Κάθε ταξίδι μαζί σου φίλε μου Νίκο, Mr Travel, είναι μια υπέροχη περιπέτεια κ μια συλλογή γνώσεων για μένα (έμαθα τα πάντα για τους "Ανθρωπους της υπαίθρου" γνωστους σε μας …Βεδουίνους) και άλλα πολλά. Στα επόμενα που έρχονται λοιπόν».Σήμερα η παρέα των τριών βρέθηκε στη θάλασσα για σνόρκελινγκ και βουτιές, αν και η Κατερίνα Καινούργιου τελικά έμεινε ταμπουρωμένη κάτω από την ομπρέλα της για να αποφύγει τον δυνατό ήλιο και την υψηλή θερμοκρασία της περιοχής!