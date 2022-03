Chart Show: Καθήλωσε τους τηλεθεατές η Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα - Πρώτο trend στο Twitter, άγγιξε το 20,1% η τηλεθέαση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρεμιέρα με την πρώτη θέση στα trends του twitter και ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού έκανε το βράδυ του Σαββάτου η Δέσποινα Βανδή, παρουσιάζοντας την θρυλική εκπομπή Chart Show που επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του Alpha, σε παραγωγή Barking Well. H Δέσποινα Βανδή έκανε είσοδο στο πλατό με το αγαπημένο τραγούδι, «Το γιατρικό», «προλογίζοντας» με τον ιδανικό τρόπο το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στη χρυσή δεκαετία των 90s.«Αισθάνομαι ότι είμαι σε συναυλία. Το πιο μουσικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης είναι εδώ στον Alpha. Στην εκπομπή θεσμό. Κάθε Σάββατο βράδυ θα τραγουδάμε, θα διασκεδάζουμε, θα αναπολούμε οι παλιοί και θα μαθαίνουν οι νέοι. Να είστε έτοιμοι για δυνατές συγκινήσεις», είπε η παρουσιάστρια καλωσορίζοντας το τηλεοπτικό κοινό.Η Δέσποινα Βανδή είχε στο πλευρό της τον music expert Γιώργο Αρσενάκο και τον chart expert Πέτρο Δραγουμάνο, ενώ «ποδαρικό» στην πρεμιέρα έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με εντυπωσιακό λουκ με λευκό μίνι φόρεμα. Το Chart Show, Your Countdown υποδέχθηκε αγαπημένους καλλιτέχνες που με τα τραγούδια τους έγραψαν ιστορία τη 10ετία του ‘90, όπως ο Στέλιος Διονυσίου, η Καίτη Γαρμπή, η στιχουργός Εύη Δρούτσα, ο Γιώργος Σαρρής των Ζιγκ Ζαγκ και τα Κακά Κορίτσια, ενώ τηλεφωνικά ευχήθηκαν καλή αρχή στο μουσικό σόου του Alpha η Άντζελα Δημητρίου, αλλά και ο Βασίλης Καρράς, τον οποίο κάλεσε η Δέσποινα Βανδή, καθώς από τα 30 πιο επιτυχημένα τραγούδια της δεκαετίας του ’90 ήταν αρκετά αυτά που έχει ερμηνεύσει ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής.Με το twitter να την αποθεώνει για το νέο της ρόλο, η Δέσποινα Βανδή υποδέχθηκε στο πλατό και τον Ηλία Βρεττό ο οποίος ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Καλεσμένη του σόου ήταν και η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, η οποία μοιράστηκε με τους τηλεθεατές ιστορίες από τα 90s, ενώ μίλησε με συγκίνηση για τον Χρήστο Κυριαζή, τον δημοφιλή ερμηνευτή που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο Χρήστος Κυριαζής με το τραγούδι-ύμνο Έχω Κλάψει που είχε γράψει για τη Βάνα, βρέθηκε στο top 30 της δεκαετίας του’90. «Ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον μάθω, αλλά ήμουν πολύ πιο κάτω από αυτόν, δεν καταλάβαινα την προσωπικότητά του. Πηγαίναμε στη Σαντορίνη κι έγραφε στο ηλιοβασίλεμα», είπε η ηθοποιός αναπολώντας εκείνη την εποχή.Η πρεμιέρα του Chart Show κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας μέσο όρο 15,3% και φτάνοντας σε τέταρτο μέχρι το 20,1%, ξεκινώντας δυνατά δυνατά τη μουσική της διαδρομή, με την υπόσχεση για συναρπαστικά Σαββατόβραδα. Το #chartshow σκαρφάλωσε με άνεση στην πρώτη θέση των trends του twitter με περισσότερα από 13.500 tweets, με τους χρήστες να σχολιάζουν non stop το μουσικό ταξίδι στα 90s αλλά και τα δρώμενα στο πλατό.