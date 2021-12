Εκδρομή στον Παρνασσό πήγαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι είναι οκαι η. Απολαμβάνουν στο έπακρο κάθε στιγμή που περνούν μαζί και τείνουν να γίνουν αχώριστοι.Το ζευγάρι έκανε πρόσφατα μία μίνι, χειμερινή απόδραση στο Παρνασσό και στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο, όπου απόλαυσε το χιονισμένο τοπίο και πέρασε ανέμελες στιγμές.Είναι σχεδόν βέβαιο πως θα περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα, αφού ο ένας δεν αντέχει μακριά από τον άλλον.Από τις αρχές του καλοκαιριού 2021 οι φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι φούντωναν, με την διάσημη influencer και επιχειρηματία να αποφεύγει να αποκαλύψει είναι σε σχέση με τον συνεργάτη της Κατερίνας Καινούργιου.Άφου έκαναν κάποιες κοινές εμφανίσεις και κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τους από τους παπαράτσι, παραδέχτηκαν πως είναι ζευγάρι. Μάλιστα, φέτος συμμετείχαν στο «Just The Two Of Us», στο οποίο και δεν κατάφεραν να προχωρήσουν μέχρι το τέλος, αλλά το διασκέδασαν. Άλλωστε, το λαμπερό σόου σύντομα ολοκληρώνει τον κύκλο του στον ALPHA, ενώ ο έρωτας τουκαι της Ιωάννας Τούνη όλο και δυναμώνει.