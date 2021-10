DWTS: Ο Τάσος Παλαντζίδης χόρεψε «sex bomb» - Τα πρώτα σχόλια

Η Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της στο πλατό του «Dancing with the Stars» και μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της





Πρεμιέρα έκανε χθες βράδυ το «Dancing With The Stars» μέσα από τη συχνότητα του Star. Η σύνθεση των ντουέτων είναι ιδιαίτερα ευφάνταστη, ενώ ανάμεσα στους επώνυμους ξεχωρίζουν σαφώς η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, ο κωμικός Τάσος Παλαντζίδης και η τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη.Την παρουσίαση του σόου έχει αναλάβει η, με μια δυνατή ομάδα υψηλού επιπέδου χορευτών και με κριτική επιτροπή, από ειδικούς του χώρου, με πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία. Συμπαρουσιαστής θα είναι ο πολυτάλαντοςΈνα λοιπόν από τα ζευγάρια που ξεχώρισαν είναι αυτό του κωμικού ηθοποιούκαι της«Δεν θα με δυσκολέψει κάτι ιδιαίτερα νομίζω. Είμαι ένας ροκ σταρ που μπαίνει σε κλαμπ για να χορέψει», είπε ο ηθοποιός.Η παρτενέρ του δήλωσε πως «ο Τάσος έχει τον ρυθμό μέσα του».«Κύριε Παλατζίδη είναι τέτοια η τιμή μας που σας έχουμε δίπλα μας, είναι τέτοιο το κοινωνικό μήνυμα, τέτοια η αγάπη του κόσμου για εσάς, που τι να μας πουν τώρα τα λάθη», είπε η παρουσιάστρια του χορευτικού σόου Βίκυ Καγιά.Μετά την πρώτη χορευτική δοκιμασία το ζευγάρι τερμάτισε στην 9η θέση. Στο σόου συμμετέχουν συνολικάΟ Τάσος Παλαντζίδης τα τελευταία 50 χρόνια πρωταγωνιστεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ξεχωρίζει για το ταλέντο του αλλά και για τη σεμνότητά του. Μία πολύ σημαντική στιγμή, για τον ίδιο, είναι όταν το 2000 οι φωτορεπόρτερ των ψήφισαν ως τον πιο ηθικό καλλιτέχνη. Το «Dancing With The Stars» είναι μία πρόκληση και η ευκαιρία του να μάθει να χορεύει.Η Αθηνά Παλαιολόγου ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των 3 ετών. Αγαπά ιδιαιτέρως το latin ενώ έχει κάνει κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο και μοντέρνο. Τα τελευταία 12 χρόνια διδάσκει ενώ έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε φεστιβάλ, διαγωνισμούς και πρωταθλήματα χορού, σε όλο τον κόσμο.Είναι πτυχιούχος του IDTA σε Latin και Ballroom. «Ο μαθητής μου θα μάθει να χορεύει και να χορεύει καλά», συνηθίζει να λέει ενώ με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να «μεταδώσει» σε όλους τη θετική της ενέργεια και την αγάπη της για τον χορό.