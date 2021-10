Just The 2 Of Us όλο εκπλήξεις: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στα παρασκήνια με τον Νίκο Κοκλώνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εκπλήξεις on και off stage είχε χθες το Just The 2 Of Us στον Alpha, που έκαναν το σόου να τρεντάρει στο twitter από το πρώτο δεκάλεπτο και να βρεθεί με άνεση ξανά στη νο1 θέση, με τους τηλεθεατές να μην αφήνουν τίποτα να περάσει ασχολίαστο, από το καλό προφίλ της Δέσποινας Βανδή μέχρι την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του ο Νίκος Κοκλώνης.Αν και το χθεσινό λάιβ είχε ανατροπές- καθώς όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης λόγω πανδημίας κάποια ζευγάρια βρέθηκαν εκτός- με αποτέλεσμα να μην έχουμε χθες την πρώτη αποχώρηση όπως περιμέναμε, διαδικασία που μετατέθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα, αφήνοντας τα ζευγάρια χθες χωρίς ιδιαίτερο άγχος για τις βαθμολογίες –όπου τελικά πήραν πρωτιά στην κατάταξη η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Stan. Η Μάρα Μεϊμαρίδη, σκέτη αποκάλυψη στην totally blonde εκδοχή της, απέδειξε πως εκτός από λέγειν έχει και φωνή, διεκδικώντας δυναμικά μια θέση στον τελικό.Ελλείψει αποχώρησης, γιόρτασαν χωρίς αγωνίες τα γενέθλιά τους δύο ζυγίνες της παρέας του J2US, η Σάσα Σταμάτη και η Πηγή Δεβετζή, για τις οποίες η παραγωγή κανόνισε custom τούρτες που εμφανίστηκαν πάνω στη σκηνή –αν και χωρίς κεράκια που σβήστηκαν πιο μετά backstage. Καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης που ξεσήκωσε τηλεθεατές και παίκτες με τις επιτυχίες του, αλλά και την καλή του φίλη Νατάσσα Θεοδωρίδου (για την οποία έχει γράψει τη μουσική στο hit της σεζόν «Έξαψη», σε στίχους του Βαγγέλη Μαρινάκη). Η Νατάσσα Θεοδωρίδου ήταν η surprise-surprise της βραδιάς, αφού όπως αποκάλυψε και η ίδια βρισκόταν εκεί στο πλατό του Just! Η ερμηνεύτρια, την οποία συνδέει με τον παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη μια ζεστή σχέση φιλίας, μπορεί να μην εμφανίστηκε χθες στη σκηνή του σόου, όμως βρισκόταν στο backstage από όπου ανάρτησε στόρις στο ίνσταγκραμ με τον Πέτρο Ιακωβίδη να τραγουδάει και όπως φάνηκε απόλαυσε τη βραδιά.