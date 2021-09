O Κοκλώνης με την πρεμιέρα του J2US ταρακούνησε τα νερά- ξεπέρασε το 30% σε τέταρτο η τηλεθέαση του σόου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και ποιος δεν πέρασε από το πλατό του Just The 2 Of Us στην πρεμιέρα του σόου στον Alpha το Σάββατο που μας πέρασε! Στα διαγωνιζόμενα ζευγάρια παρέλασαν τραγουδιστές που δεν έχουμε δει να συμμετέχουν ποτέ ξανά σε αντίστοιχα τηλεοπτικά προγράμματα -όπως η Ελένη Δήμου, η Μαντώ, η Κέλυ Κελεκίδου και ο Θέμης Αδαμαντίδης- οι οποίοι ανέλαβαν να «διδάξουν» περφόρμανς σε μια σειρά από διαγωνιζόμενους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, σε μια σύνθεση που δημιούργησε ένα εκρηκτικά ενδιαφέρον «μείγμα». Από που να το πιάσεις;Από τη Μάρα Μεϊμαρίδη που, με coach τον Σταν, έκανε αίσθηση όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά και με την άνεσή της στο λάιβ σε έναν πολύ διαφορετικό «ρόλο»; Ή από τους άφθονους instagrammers και influencers με μεγάλη επιδραστικότητα όπως η Ιωάννα Τούνη, η Super Kiki, αλλά και ο νεαρός γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος, γνωστός tik-toker, που όλοι μαζί έβαλαν φωτιά στα social media;To ζευγάρι που έκανε τη διαφορά στη σύνθεσή του ήταν αυτό των super hot Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Κατερίνα Λιόλιου, το μόνο με δυο κορίτσια μαζί στη σκηνή. Ενώ στο σόου συμμετείχε και το φαβορί του φετινού Survivor, Τζέιμς Καφετζής, παρέα επίσης με μια Survivor τραγουδίστρια, την «μπουλντόζα» Ειρήνη Παπαδοπούλου.14 ζευγάρια ήταν αυτά που ανέβηκαν στη σκηνή (ένα stage που όσοι το επισκέφτηκαν πριν την πρεμιέρα είχαν να λένε για ένα set up εφάμιλλο των προδιαγραφών της Eurovision και όντως έκανε μεγάλη αίσθηση για τα εντυπωσιακά led της), ενώ για το τέλος ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης κράτησε μια (ακόμα) έκπληξη.Την εμφάνιση της Δήμητρας Κατσαφάδου, ιδιοκτήτριας πολυδιαφημισμένου beauty brand περιποίησης, η οποία τραγούδησε με την Ελένη Δήμου σε μια one off εμφάνιση που πήρε τα καλύτερα σχόλια και «έριξε» το twitter (με τον #j2us να έχει γίνει από νωρίς νο1 trend καταμετρώντας τελικά 40.000 tweets).Όλα δείχνουν πως ο Κοκλώνης θα κάνει τα πάντα για να την πείσει την επιχειρηματία των la Vie En Rose να παραμείνει στο σόου ως διαγωνιζόμενη.Στην πρεμιέρα του Just βρέθηκε (και τραγούδησε) ο Βασίλης Καρράς, «το γούρι μου», όπως τον αποκαλεί ο Νίκος Κοκλώνης, αλλά και η Κατερίνα Καινούργιου που ήταν εκεί για να στηρίξει τον φίλο της Νίκο Κοκλώνη και παρακολούθησε το σόου από τις κερκίδες.και ο YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης, που μετά από στοίχημα που έβαλε και κέρδισε με τον παρουσιαστή του σόου, έπιασε «στασίδι» στα παρασκήνια.Μια ακόμα έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της εγκυμονούσας Κατερίνας Στικούδη που ανέλαβε χρέη παρουσιάστριας στο backstage και έκανε αίσθηση όταν εμφανίστηκε με bodycon μάξι φόρεμα, εκπλήσσοντας τους τηλεθεατές που είχαν καιρό να τη δουν και ίσως δεν φαντάζονταν πως βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη. Όπως επιβεβαίωσε on air η Κατερίνα στη διαγωνιζόμενη Σάσα Σταμάτη το μωράκι που περιμένουν με τον αγαπημένο της Βαγγέλη Σερίφη είναι αγοράκι.Το σόου, που ξεκίνησε στις 20.00 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 1.30 τα ξημερώματα, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού με τις ανατροπές να έρχονται back to back και αυτό αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης, φέρνοντας την πρωτιά τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.To σόου του Νίκου Κοκλώνη παρακολούθησαν 3.335.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό, καταγράφοντας μέσο όρο τηλεθέασης 23% στο σύνολο του κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 3,8 μονάδες . Στο δυναμικό κοινό 18-54 το Just The 2 Of Us κατέγραψε ποσοστό 22,2%, 6,7 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 37,3%.Μένει τώρα να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ο Νίκος Κοκλώνης για το άλλο Σάββατο.