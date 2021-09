Αλέξης Παππάς: Γιατί είπε «ναι» στο Bachelor και γιατί χώρισε από την Αλέσια

Στον «αέρα» του τηλεοπτικού σταθμού κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ για την πρεμιέρα του The Bachelor





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι ηθοποιός και το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στοΚαι φαίνεται πως φέτος η τηλεοπτική χρονιά του ανήκει καθώς ο Αλέξης Παππάς, είναι ο περιζήτητος εργένης τουΤου ριάλιτι αγάπης που κάνει πρεμιέρα στοντην Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και αποκάλυψε γιατί είπε «ναι» στο σόου της αγάπης ενώ μίλησε και για τον χωρισμό του απόΔεν είπα «ναι» στο The Bachelor για να αποδείξω κάτι στον κόσμο. Ο λόγος ήταν η ανάγκη μου να βιώσω μια νέα εμπειρία που έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Η εποχή μας, η πρόοδος της τεχνολογίας, όλα μας σπρώχνουν σε έναν μοναχικό τρόπο ζωής, που γίνεται ακόμα πιο αφόρητος αν συνυπολογίσεις και την κατάσταση της πανδημίας, της καραντίνας, του εγκλεισμού κ.λπ. Όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να κυκλοφορούμε έξω ελεύθερα βιώνοντας εκατό τοις εκατό αυτό που θέλουμε. Το να βρίσκεσαι αυτή την εποχή σε έναν χώρο προστατευμένο και να μπορείς να επικοινωνείς καθημερινά τα συναισθήματά σου σε κάποιους ανθρώπους είναι ένα απίστευτο προνόμιο, μια πολυτέλεια.Η σχέση μου με την Αλέσια Ντέμετζ ήταν ένας κύκλος ο οποίος ολοκληρώθηκε. Έτυχε να ολοκληρωθεί λίγο πριν μου κάνουν την πρόταση για το The Βachelor. Eννοείται πως όταν είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο, δεν μπορώ να βάλω στην εξίσωση και άλλον έναν ή την επιλογή να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με άλλες κοπέλες. Δεν το έχω κάνει στο παρελθόν και δεν πρόκειται να το κάνω τώρα.Υπήρχαν σοβαροί, ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους ολοκληρώθηκε αυτή η σχέση, θα μου επιτρέψεις, όμως, να μην μπω τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε, δεν έχει πια κανένα νόημα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο The Bachelor, βρίσκομαι εδώ ψυχή τε και σώματι και έχω εστιάσει στο να βρω τη γυναίκα που θα μου κλέψει την καρδιά.Θεωρώ πως για να φτάσουν δυο άνθρωποι να μιλάνε για γάμο, θα πρέπει η σχέση τους να έχει περάσει από διάφορα κύματα. Να έχει δοκιμαστεί στις δυσκολίες αλλά και στις χαρές, στα πράγματα που κάνουν τον καθένα μας να χαμογελάει. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται, δεν μπορούμε βεβαίως να μιλάμε για γάμο.Η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στο Survivor δεν πίστευα πως θα αντέξω πάνω από 1-2 μήνες, επειδή τα άλλα παιδιά ήταν πιο αθλητικά και σκληραγωγημένα. Είχαμε δώσει, λοιπόν, με την Αλέσια ένα άτυπο ραντεβού για να ξαναβρεθούμε γύρω στα μέσα Μαρτίου.Όχι! Eίχαμε μιλήσει όμως για το πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν για πάντα μαζί. Αυτό στο πλαίσιο της γενικής κουβέντας που κάνεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο βλέπεις πως έχετε επικοινωνία. Και συζητάτε όχι μόνο το πού θα πάτε ή το τι θα φάτε ή το πού θα ταξιδέψετε αλλά και άλλα πράγματα, που είναι στα όρια της φαντασίας. Αυτό νομίζω ότι όλοι το κάνουμε στις σχέσεις μας. Να σου πω κάτι; Παιχνίδια στον έρωτα που μπορεί να επηρεάσουν συναισθηματικά ανθρώπους εγώ δεν κάνω.