Battle of the Couples: Η έναρξη του ριάλιτι και τα 5 ζευγάρια που μπήκαν στη βίλα

Τα ζευγάρια έδωσαν “μάχη”, καθώς πέντε από αυτά θα έμπαιναν απευθείας στο σπίτι του Battle of the Couples

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Battle of the Couples (@botcgr)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης το Battle of the Couples στον Alpha, με παρουσιαστή τον. Στην έναρξη του νέου ριάλιτι ο παρουσιαστής καλησπέρισε τους τηλεθεατές και στη συνέχεια τους προετοίμασε για τα όσα θα παρακολουθήσουν.«Απόψε ξεκινάει το Battle of the couples! Καλωσήρθατε! 12 ζευγάρια είναι έτοιμα να ζησουν την πιο δυνατή εμπειρία της ζωής τους. Όλα τα ζευγάρια δήλωσαν συμμετοχή για να ριχθούν στη μάχη και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο» είπε μεταξύ άλλων.Τα ζευγάρια πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και πόσο αφοσιωμένοι είναι στη σχέση τους! Ο παρουσιαστής του νέου πρότζεκτ, υποδέχτηκε τα δώδεκα ζευγάρια και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε το πρώτο παιχνίδι. Τα ζευγάρια έδωσαν “μάχη”, καθώς πέντε από αυτά θα έμπαιναν απευθείας στο σπίτι του Battle of the Couples.Αυτοί που τα κατάφεραν είναι: ο