Θανάσης Ευθυμιάδης: Ποζάρει ημίγυμνος στα χιόνια

Η κακοκαιρία «Λέανδρος» χτυπά από τα ξημερώματα τουκαι την, κυρίως με βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το χιόνι έχει κάνει την εμφάνισή του στα ορεινά του Λεκανοπεδίου.Η επέλαση του χιονιά, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οέκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram. Στη φωτογραφία ο ηθοποιός ποζάρει ημίγυμνος μόνο με το μαγιό του στα χιόνια!«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ξεχάσαμε ότι το σώμα μας είναι φτιαγμένο να έχει πάρε-δώσε με την φύση, σε όλες τις εποχές της! Κλειστήκαμε στα μικρά τσιμεντένια κουτάκια και ξεχάσαμε τι σημαίνει Ελευθερία. Να αναπνέω βαθιά! Να συνεργάζομαι με την φύση. Το σώμα μας έχει την σοφία και ξέρει να προσαρμόζεται. Αυτό, αφού αφήσουμε πίσω τις λανθασμένες πεποιθήσεις (θα κρυώσω θα αρρωστήσω.. το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές) Το να εκθέτουμε το σώμα μας στο κρύο (με την ανάλογη προετοιμασία) δυναμώνει το ανοσοποιητικό μας».Και συμπλήρωσε: «Όπως είναι γνωστό σε όλες τις Βόρειες χώρες, τα παιδιά το μαθαίνουν αυτό από νήπια. Στην Ελλάδα, Ο φόβος από το κρύο Είναι βαθύς, αλλά όταν το ξεπερνάμε η Χαρά Είναι πολύ μεγάλη!! Άνδρες, κάντε την αρχή! Γίναμε δούλοι του καναπέ με σουβλάκια και τηλεόραση!!! "We have nothing to combat but our own conditioning and fear " Wim Hoff».