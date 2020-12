Το σημερινό JustThe2 Of Us αφιερωμένο στη Eurovision- θα μεταδοθεί live σε όλη την Ευρώπη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με Fuego το Σαββατόβραδο και την Ελένη Φουρέιρα, ο Νίκος Κοκλώνης είναι αποφασισμένος να «ταρακουνήσει» τους τηλεθεατές και να τους ξεσηκώσει από τον καναπέ και απόψε, στο JustThe2 OfUs, έχοντας ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα πως το σημερινό σόου είναι αφιερωμένο στη Eurovision.Τα 8 ζευγάρια που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι το αποψινό live, θα διαγωνιστούν σε τραγούδια που έγραψαν ιστορία στον θεσμό της Eurovision, έχοντας κάνει εντατικές πρόβες όλη την εβδομάδα για να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στις φωνητικές απαιτήσεις των τραγουδιών, αλλά και στα εντυπωσιακά χορευτικά που έχει κάνει ο Τάσος Ξιάρχο.Η Εurovision είναι πολύ κοντά στο DNA της φετινής σύνθεσης διαγωνιζόμενων του J2US, αφού στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού έχει βρεθεί, εκπροσωπώντας την Ελλάδα το 2014 με τους FreakyFortune ft. RiskyKidd, ο Νικόλας Ραπτάκης με τον τραγούδι Rise Up, ενώ την ίδια χρονιά μια από τους υποψήφιους για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision ήταν και η Ζόζεφιν. O Ηλίας Βρεττός έχει επίσης βρεθεί στη σκηνή της Eurovision το 2005, όταν έκανε φωνητικά στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που συμμετείχε με την Κύπρο ερμηνεύοντας το "Έλα-΄'Ελα"Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για τη «Eurovision βραδιά» έγινε viral στο twitter το περασμένο Σάββατο, κινώντας το ενδιαφέρον των eurofans και εκτός Ελλάδος. Ένα από τα πιο γνωστά websites που καταγράφουν όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη Εurovision, το oikotimes.co.uk, έχει ανακοινώσει πως μέσω streaming θα μεταδώσει live σε όλη την Ευρώπη το σημερινό Just The 2 Of Us.«Αυτό το Σάββατο, η ελληνική έκδοση του J2US, που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, είναι αφιερωμένη στα Eurosongs. Τα ζευγάρια των διαγωνιζόμενων θα ερμηνεύσουν από ένα θρυλικό τραγούδι σε μια αναδρομή στην ιστορία του Eurovision Song Contest. Απόψε το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω stream από το OpenTv το σόου και να ψηφίσετε ζωντανά», γράφει το oikotimes.co.uk. Μάλιστα ο eurofan και youtuber Fatih Malek θα συνδεθεί ζωντανά με τον Νίκο Κοκλώνη για να του ανακοινώσει τα αποτελέσματα του live voting των eurofans μέσω του σάιτ, τα οποία όμως δεν θα επηρεάσουν την ψηφοφορία του ελληνικού κοινού, που είναι αυτό που αποφασίζει -σε συνδυασμό με τη βαθμολογία των κριτών- ποια ζευγάρια θα πάρουν το πράσινο φως για το επόμενο λάιβ.Οδεύοντας προς τον μεγάλο τελικό, τα live του JustThe 2 Of Us θα είναι πλέον δύο την εβδομάδα. Το επόμενο του σημερινού live θα είναι την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και αμέσως μετά το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα τα live θα είναι και πάλι δύο: ημιτελικός την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και τελικός το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.Ο Νίκος Κοκλώνης στο live της Πέμπτης 17/12 θα υποδεχτεί μια guest σε απρόβλεπτο ρόλο, ενώ η Καίτη Γαρμπή θα βρεθεί στο Just The 2 Of Us ανήμερα τα Χριστούγεννα. Στην κριτική επιτροπή του σόου αναμένεται να βρεθεί ως guest και ο Ανδρέας Μικρούτσικος που θα ερχόταν το περασμένο Σάββατο, αλλά η εμφάνιση αναβλήθηκε.Οι πρόβες για το αποψινό live έχουν ήδη ξεκινήσει, με τους παίκτες να παίζουν ήδη στο tiktok, κάνοντας χορευτικά σε eurovision διάθεση και… όλους τους πιθανούς ρυθμούς, από τσάμικο και τσιφτετέλι, μέχρι τανγκό.