Αποκαλύψεις Κοκλώνη στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χθες το απόγευμα, η Δανάη μέσω insta story είχε προτρέψει τους followers της να της στείλουν τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν στον Νίκο Κοκλώνη και, όπως αποκάλυψε on air, δέχθηκε χιλιάδες ερωτήσεις, με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, να θέτει και εκείνη με τη σειρά της ερωτήσεις για τον αγαπημένο παρουσιαστή του Just the 2 Of Us και παραγωγό.Η πρώτη ερώτηση στην οποία απάντησε ο Νίκος Κοκλώνης ήταν «αν είναι ελεύθερος» και για πρώτη φορά δήλωσε «δεσμευμένος», αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι πολύ καλά και ερωτευμένος.Η συνέντευξη στη Δανάη που αγαπά να ξεκλειδώνει τους καλεσμένους της και να της μιλούν για τα προσωπικά τους, είχε πολλές αποκαλύψεις στην περίπτωση του Νίκου Κοκλώνη: «Είχα δώσει τον λόγο μου πως θα βοηθήσω τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Γιουροβίζιον, τη χρονιά που μας εκπροσώπησε η Demy. Όμως, εκείνη την περίοδο έπεσε η εταιρεία έξω και βρέθηκα χωρίς χρήματα και δεν είχα να καλύψω τα έξοδα της αποστολής που ήταν 40.000-50.000 ευρώ», είπε στη Δανάη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην υποχρέωση που είχε αναλάβει και δεν ήθελε να μην εκπληρώσει αναγκάστηκε να πουλήσει προσωπικά του αντικείμενα.Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε πρώτη φορά δημόσια για αυτό το συμβάν και παράλληλα αποκάλυψε πως όταν περνά δύσκολες στιγμές κλείνεται στον εαυτό του, υπογραμμίζοντας πως πιστεύει ακράδαντα ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα χρήματα. «Μηδέν ευρώ να έχουμε, αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Το έχω πάθει τρεις φορές. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Εκεί που είχα τα πάντα δεν είχα τίποτα. Άνοιγα το ντουλάπι και δεν είχα ούτε μακαρόνια. Μην το βάζετε κάτω! Ρόδα είναι και γυρίζει», είπε.Η επιτυχία έφερε κοντά του πολλούς νέους φίλους, αλλά όπως αποκάλυψε στην πορεία αντιλήφθηκε πως δεν είχαν όλοι ειλικρινείς προθέσεις απέναντί του. «Είχα πάρα πολλούς φίλους. Στην αρχή δεν μπορούσα να φιλτράρω ποιοι είναι δίπλα μου για τι επιτυχίες μου. Όταν τα έχασα όλα κατάλαβα ποιοι είναι πραγματικά φίλοι μου. Τώρα μπορώ να τους ξεχωρίσω», εξομολογήθηκε.Μπορεί αυτή την περίοδο να παρουσιάζει το Just The 2 Of Us, το μουσικό διαγωνιστικό σόου με φιλανθρωπικό σκοπό που έχει κάνει αίσθηση στο κοινό και κάθε Σάββατο γίνεται το απόλυτο trend στα social media, όμως τα επόμενα σχέδιά του, όπως είπε, αφορούν ένα reality επιβίωσης, το οποίο συζητά και να παρουσιάσει.Όσον αφορά τις φήμες περί συνεργασίας με τη Ρούλα Κορομηλά ξεκαθάρισε πως: «Έχω κάνει πολλές συζητήσεις με τη Ρούλα Κορομηλά. Με πήρε τηλέφωνο μετά το τελευταίο J2US να μου δώσει συμβουλές. Μακάρι να επιστρέψει στην τηλεόραση».Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε πως η εικόνα που είχε ως παιδί επηρέασε πολύ τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. «Ήμουν πολύ παχουλό παιδί. Αυτό με έκανε να χτίσω την προσωπικότητά μου για να κερδίσω τους άλλους. Έτσι ήμουν πάντα ο χοντρούλης χαρούμενος που ήθελαν όλοι, αλλά όχι ο σέξι. Δεν είχα πολλές κατακτήσεις. Είχα έναν μεγάλο έρωτα στη ζωή μου, από το Γυμνάσιο μέχρι την τρίτη Λυκείου. Σοκαρίστηκα από την απώλεια της σχέσης μου από τροχαίο και έφτασα 160 κιλά. Για να επανέλθω πήρα μια μεγάλη απόφαση και σε έξι μόλις μήνες έχασα 71 κιλά, έτρωγα μόνο φρούτα».