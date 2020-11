Style Me Up: Παίκτης εμφανίστηκε στο πλατό ως Άντζελα Δημητρίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια έκπληξη περίμενε τη, τον, τηνκαι τονστο σημερινό επεισόδιο του Style Me Up. Συγκεκριμένα, στο πλατό μπήκε ο, ο οποίος είναι ηθοποιός και μίμος και θέλησε να αλλάξει το προσωπικό του στυλ. Χαρακτηριστικό είναι, πως όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατάφερε στους μήνες της καραντίνας να χάσειΩστόσο, ο Χρήστος εμφανίστηκε μπροστά στουςτου Style Me Up… ως. Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι έμειναν άφωνοι, με την με την Υβόννη Μπόσνιακ να λέει: «Η Άντζελα Δημητρίου».Μάλιστα, ο Χρήστος Τσιχνιάς είναι γνωστός του, ο οποίος μόλις τον είδε απόρησε. Τελικά για την αλλαγή στην εμφάνισή του ανέβαλε δράση ο Γιάννης Λάσκος.