J2US: H Άντζελα Δημητρίου διαψεύδει ότι θα πάει στη θέση της Άσπας Τσίνα

Η αποχώρηση τηςαπό το J2US προκάλεσε αναστάτωση στο μουσικό σόου. Η παραγωγή ψάχνει την αντικατάστατριά της. Όπως έχει γραφτεί τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη θέση της είναι η Χρύσπα και η Άντζελα. Η λαίδη του ελληνικού τραγουδιού έβαλε τέλος στη φημολογία διαψεύδοντας ότι θα πάει στη θέση της Άσπας. «Γελάω, γελάω με τα δημοσιεύματα που έγραψαν ότι θα πάρω τη θέση της Άσπας Τσίνα και θα γίνω coach στο Just the 2 of Us. Ίσως κάνω ένα guest την επόμενη εβδομάδα», ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.