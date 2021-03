Κικίλιας: Σισμανόγλειο - Τζάνειο μόνο για Covid και ΝΙΜΤΣ - Ντυνάν για non Covid

Προστέθηκαν 7 κλίνες ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο

Προστίθενται 29 ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό

στον Ευαγγελισμό 10 ΜΕΘ στο Τζάνειο

στο Τζάνειο 7 ΜΕΘ στο Ασκληπιείο.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λόγω των πιέσεων που υφίσταται από την πανδημία του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας.Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ιδιαίτερα στην Αττική η κατάσταση πλέον δεν είναι στο «κόκκινο», αλλά στο «βαθύ κόκκινο» και έτσι από το αυξημένης ετοιμότητας περνάμε στην εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης.Το σχέδιο αυτό είχε εκπονηθεί πέρυσι ως ακραίο σενάριο, αλλά δυστυχώς θα περάσει σε πλήρη ανάπτυξη τώρα.Με τους σημερινούς ρυθμούς εισαγωγών, το ΕΣΥ ξεπερνά τα όρια του και για την ακρίβεια πιέζεται στην Αττική εδή και 19 ήμερες.Σε αυτές τις 19 ημέρες απαιτήθηκε να προστεθούν 449 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις 2.122 και 90 κλίνες ΜΕΘ Covid φτάνοντας στις 319 (δηλαδή αύξηση 40%), εκ των οποίων οι 289 είναι πλέον κατειλημμένες. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουμε συνολικά 1.227 εισαγωγές σε ΜΕΘ-COVID σε όλη τη χώρα.«Δυστυχώς, πλέον παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο να διασωληνώνονται πιο νέοι άνθρωποι, παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα» πρόσθεσε.Επίσης, σημαντική είναι διασπορά της βρετανικής μετάλλαξης σε όλη τη χώρα.Έτσι φτάνουμε από 168 τον Νοέμβριο στην Αττική, σε 348 τον Μάρτιο, μία αύξηση 107%.Επίσης:Το ΝΙΜΤΣ παραχωρεί στο δημόσιο 120 κλίνες και μετατρέπεται σε Non Covid νοσοκομείο. Θα ενσωματώσει παθολογικές κλινικές από τα νοσοκομεία: Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και Ιπποκράτειο. Τα παραπάνω νοσοκομεία θα μετατρέψουν τις ανάλογες παθολογικές κλινικές τους σε κλινικές περιστατικών Covid.Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό νοσοκομείο Non Covid περιστατικών. Το θεραπευτήριο διαθέτει 285 κλίνες παθολογικού και χειρουργικού τομέα και 24 ΜΕΘ.Το Ωνάσειο εφ’ εξής θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νότιας Ελλάδας.Τα δύο νοσοκομεία του Δυτικού και Νότιου Τομέα της Αττικής, Θριάσιο και Ασκληπιείο, τις ημέρες εφημερίας τους, θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά.Ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non Covid περιστατικά στην Αττική.Ειδικότερα, είπε:«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής απέναντί σας, όπως ήμουν από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα.Στην Αττική, η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ δεν είναι πια στο κόκκινο.Είναι στο βαθύ κόκκινο.Ως εκ τούτου περνάμε από το επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας στη διαχείριση της κρίσης, στο επίπεδο εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Ενός σχεδίου που είχαμε εκπονήσει στο Υπουργείο Υγείας ως ακραίο σενάριο, πέρσι τέτοια εποχή. Ενός σχεδίου που εφαρμόσαμε εν μέρει στη μεγάλη πίεση του Συστήματος στη Βόρεια Ελλάδα το Νοέμβριο. Και δυστυχώς θα εφαρμόσουμε σε πλήρη ανάπτυξη, στην Αττική τώρα.Σήμερα έχουμε αρνητικό ρεκόρ 2.702 κρουσμάτων στην χώρα μας για το 2021, εκ των οποίων στην Αττική τα 1.270Στις ΜΕΘ έχουμε 431 διασωληνωμένους συμπολίτες μαςΣε απλές κλίνες Covid νοσηλεύονται στην Αττική 1.528 συμπολίτες μας.Με τους ρυθμούς νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία μας, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το Σύστημα Υγείας ξεπερνά τα όριά του, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.Στην πραγματικότητα πιέζεται στην Αττική πριν 19 ημέρες. Στις 12 Φεβρουαρίου. Όταν είχαμε 229 κλίνες ΜΕΘ-Covid και 1673 απλές κλίνες Covid στο λεκανοπέδιο.Σε αυτές τις 19 ημέρες απαιτήθηκε να προστεθούν 449 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις 2.122 και 90 κλίνες ΜΕΘ Covid φτάνοντας στις 319 (δηλαδή αύξηση 40%), εκ των οποίων οι 289 είναι πλέον κατειλημμένες.Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουμε συνολικά 1.227 εισαγωγές σε ΜΕΘ-COVID σε όλη τη χώρα.Και δυστυχώς, πλέον παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο να διασωληνώνονται πιο νέοι άνθρωποι, παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα.Την ίδια στιγμή, παρατηρείται σημαντική αύξηση της βρετανικής μετάλλαξης του ιού στη χώρα μας, που διασπείρεται ταχέως μολύνοντας το γενικό πληθυσμό, ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή, φύλο ή ηλικιακή ομάδα.Να σημειώσω εδώ για όσους επικαλούνται έωλα στοιχεία, ότι το Νοέμβριο του 2020, λαμβάνοντας υπόψη πιθανή επιδείνωση της πανδημίας, αυξήσαμε τις ΜΕΘ-COVID της Αττικής από 168 σε 229.Ανακοινώνω σήμερα προστέθηκαν 7 ΜΕΘ-COVID στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προστεθούν στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, άλλες 29 κλίνες ΜΕΘ-COVID: 12 στον Ευαγγελισμό, 10 στο Τζάνειο και 7 στο Ασκληπιείο.Άρα, στην Αττική φτάνουμε από 168 το Νοέμβριο, σε 348 ΜΕΘ Covid αύξηση 107%.Για αυτό και με δεδομένο ότι το Ε.Σ.Υ. πρέπει να υπηρετεί όλους τους ασθενείς και όχι μόνο αυτούς που νοσούν από Covid, η αναδιάταξη δυνάμεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι η εξής:Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ παραχωρεί στο δημόσιο 120 κλίνες και μετατρέπεται σε Non Covid νοσοκομείο, υπό την επιστημονική και διοικητική διαχείριση της 1ης ΥΠΕ.Θα ενσωματώσει παθολογικές κλινικές από τα νοσοκομεία: Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και Ιπποκράτειο. Τα παραπάνω νοσοκομεία θα μετατρέψουν τις ανάλογες παθολογικές κλινικές τους σε κλινικές περιστατικών Covid. Για το σκοπό αυτό, θα συνεπικουρήσουν το υπάρχον ιατρικό προσωπικό, ιδιώτες ιατροί και ήδη λίστα με 16 παθολόγους/πνευμονολόγους από ιδιωτικές κλινικές, είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας.Το ιδιωτικό θεραπευτήριο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ , παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό νοσοκομείο Non Covid περιστατικών. Τους ευχαριστούμε θερμά. Το θεραπευτήριο διαθέτει 285 κλίνες παθολογικού και χειρουργικού τομέα και 24 ΜΕΘ.Το Νοσοκομείο θα λειτουργεί για τις αντίστοιχες ειδικότητες με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του.Η λειτουργία του ως ιδιωτικού θεραπευτηρίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την Ογκολογική Κλινική και τα τακτικά ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία.Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ θα παραμείνουν μέχρι να λάβουν εξιτήριο.Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ενσωματώνεται στο πρόγραμμα εφημεριών του ΕΣΥ, αντικαθιστώντας το νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Το νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε νοσοκομείο αντιμετώπισης Covid περιστατικών με δυναμικότητα 301 κλινών.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, τα χειρουργεία και οι αίθουσες ανάνηψης του Σισμανογλείου μετατρέπονται σε πολυδύναμες ΜΕΘ Covid.Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εφ’ εξής θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νότιας Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι στον ευαίσθητο τομέα της καρδιοχειρουργικής, κανείς συμπολίτης μας δε θα μείνει αβοήθητος.»Τα δύο νοσοκομεία του Δυτικού και Νότιου Τομέα της Αττικής, Θριάσιο και Ασκληπιείο, τις ημέρες εφημερίας τους, θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά.Ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non Covid περιστατικά στην Αττική.Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κρίνεται κομβικής σημασίας στη παρούσα φάση και το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να πάρει κάθε σχετική αναγκαία απόφαση για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.Θέλω για μια ακόμη φορά, κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, να παρακαλέσω όλους σας να προσέχετε, να τηρείτε τα μέτρα προστασίας και να μην χαλαρώνετε καθώς βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο αυτής της επιδημίας.Κυρίες και Κύριοι,το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή.Αύριο θα ξεπεράσουμε το 1.000.000 εμβολιασμούς.Μέχρι το τέλος του μήνα, θα φτάσουμε το 1.700.000 εμβολιασμούς.Η Επιχείρηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προχωρά ομαλά. Οι πολίτες εξυπηρετούνται με ασφάλεια και σεβασμό, σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, υγειονομική διαδικασία. Τα εμβόλια ήδη χτίζουν σταδιακά τείχος ανοσίας για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο.Η Ελπίδα είναι εδώ.Βάσει των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων, αναμένεται σύντομα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να εισηγηθεί την διενέργεια εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca και για τις ηλικίες 65 και άνω στην Ελλάδα.Τον Απρίλιο, αναμένουμε αυξημένες παραδόσεις εμβολίων.Σε σημερινή αλληλογραφία η εταιρεία Pfizer, μας επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις για τον μήνα Απρίλιο θα ξεπεράσουν το 1.000.000.Για μία ακόμη φορά, η Ελλάδα δεν θα σωθεί με μεγάλα λόγια, αλλά με μικρές και μεγάλες πράξεις.Ελάτε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και να το κάνουμε όλοι μαζί.