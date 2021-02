Πανδημία-Χιλή: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών-Μείωση 15% των κρουσμάτων

Our data is updated: https://t.co/03pQ8rRViP



Total vaccine doses per 100 people:

🇮🇱 Israel 73 (+1.3 daily)

🇦🇪 UAE 51 (+1.2)

🇬🇧 UK 22 (+0.7)

🇺🇸 US 15 (+0.5)

🇧🇭 Bahrain 14 (+0.5)

🇷🇸 Serbia 14 (+0.9)

🇨🇱 Chile 10 (+0.9)

🇩🇰 Denmark 7 (+0.2)

🇸🇮 Slovenia 6 (+0.1)

🇱🇹 Lithuania 6 (+0.1) pic.twitter.com/Go7mUOi33t