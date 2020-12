Μόσιαλος: «Φύλακας της Χρονιάς» ο γιατρός που προειδοποίησε για την πανδημία του κορωνοϊού

:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το αμερικανικό περιοδικό TIME τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσε πρόσωπα της χρονιάς. Μάλιστα στην κατηγορίακαι το υγειονομικό προσωπικό που δίνει τη δική του. Ο Φάουτσι ήταν εξαρχής υπέρμαχος των αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση ακόμα και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Όμως σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας του LSE Ηλία Μόσιαλο «ο Φύλακας της Χρονιάς» θα έπρεπε να είναι ο Κινέζος γιατρός Λι Γιενλιάνγκ (Li Wenliang), που ήταν από τους πρώτους που σήμανε συναγερμό για την πανδημία τον Δεκέμβριο του 2019. Υπενθυμίζεται ότι ο οφθαλμίατρος φυλακίστηκε από τις κινεζικές αρχές, νόσησε από κορωνοϊό και πέθανε τον Φεβρουάριο στην Ουχάν.«To Time Magazine ανακήρυξε τον σημαντικό επιστήμονα Anthony Fauci ‘Guardian of the Year’. Έχουν δίκιο για τις ΗΠΑ. Αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Για εμένα ο ‘Guardian of the Year’ είναι ο Κινέζος γιατρός Λι Γιενλιάνγκ που ήταν ο πρώτος που σήμανε συναγερμό για την πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο. Φιμώθηκε και προφυλακίστηκε από τις Κινεζικές αρχές για το θάρρος και την τιμιότητα που επέδειξε. Ο Λι Γιενλιάνγκ προσβλήθηκε από τον ιό και πέθανε στην πόλη Ουχάν τον περασμένο Φεβρουάριο».