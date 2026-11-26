Η αναβάθμιση θα συνδυάζει την εικόνα των συμβατικών ραντάρ με την καταγραφή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και την οπτική αναγνώριση. Τα νέα μέσα προορίζονται για επιλεγμένα σημεία στο Αιγαίο και στην Αττική, ώστε οι ελληνικές δυνάμεις να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα των κινήσεων στη θάλασσα και να προειδοποιούνται έγκαιρα για δραστηριότητες που απαιτούν έλεγχο.