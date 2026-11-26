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Το Πολεμικό Ναυτικό σκεπάζει το Αιγαίο
Νέο δίκτυο επιτήρησης στο Αιγαίο προωθεί το Πολεμικό Ναυτικό, με 26 συστήματα και συνολικό προϋπολογισμό 21 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια των δέκα παθητικών αισθητήρων έχει κατακυρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση των Ναυτικών Παρατηρητηρίων.
Η αναβάθμιση θα συνδυάζει την εικόνα των συμβατικών ραντάρ με την καταγραφή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και την οπτική αναγνώριση. Τα νέα μέσα προορίζονται για επιλεγμένα σημεία στο Αιγαίο και στην Αττική, ώστε οι ελληνικές δυνάμεις να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα των κινήσεων στη θάλασσα και να προειδοποιούνται έγκαιρα για δραστηριότητες που απαιτούν έλεγχο.
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