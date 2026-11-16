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Πρόστιμα και σε πεζούς - Τι ισχύει με τις διαβάσεις;
Πρόστιμο 30 ευρώ βεβαιώθηκε σε πεζό στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι ο ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για όσους κινούνται με τα πόδια.
Ο πεζός φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο εκτός διάβασης, αγνοώντας τις υποδείξεις δικυκλιστή αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας που ρύθμιζε την κυκλοφορία. Ο αστυνομικός προχώρησε στη βεβαίωση προστίμου, με τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες του να αποτελεί βασικό στοιχείο της περιγραφής του συμβάντος.
Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον για κάθε ελληνική πόλη, καθώς φέρνει στο προσκήνιο δύο ζητήματα: πότε παρανομεί ο πεζός διασχίζοντας έναν δρόμο και πότε ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει για να του παραχωρήσει προτεραιότητα...
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