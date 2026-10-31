Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος σε όσους έχουν τέτοιες πινακίδες στα αυτοκίνητα τους
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος σε όσους έχουν τέτοιες πινακίδες στα αυτοκίνητα τους

Σε χιλιάδες υπολογίζονται τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με τέτοιες πινακίδες στους ελληνικούς δρόμους με τα πρόστιμα πλέον να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος σε όσους έχουν τέτοιες πινακίδες στα αυτοκίνητα τους

…με φθαρμένες, δυσανάγνωστες ή καλυμμένες πινακίδες, οι οποίες δυσκολεύουν την αναγνώρισή τους. Είτε πρόκειται για φθορά και αμέλεια καθαρισμού είτε για σκόπιμες παρεμβάσεις, η αδυναμία ανάγνωσης του αριθμού κυκλοφορίας μπορεί να κοστίσει ακριβά στον οδηγό. Ο ελληνικός ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες, ενώ για την παραποίηση των πινακίδων προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Η κατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί να κοστίσει ακριβά στον οδηγό, ακόμη και όταν το αυτοκίνητό του είναι ασφαλισμένο, έχει περάσει ΚΤΕΟ και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στην Ελλάδα, η κυκλοφορία χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες πινακίδες ή με στοιχεία που δεν διακρίνονται καθαρά επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Προβλέπεται επίσης αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, δηλαδή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, για το ίδιο διάστημα.



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