Τι απέγινε η διάσημη McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα; Ποιος την αγόρασε;

Ήταν ένα από τα τροχαία που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2026, μια McLaren 600LT εξετράπη της πορείας της στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Οι εικόνες του κατεστραμμένου supercar έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Λίγους μήνες αργότερα, η συγκεκριμένη McLaren βρέθηκε στη Βρετανία, στα χέρια του διάσημου YouTuber Mat Armstrong, ο οποίος αποφάσισε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.



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