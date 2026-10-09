Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Τι απέγινε η διάσημη McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα; Ποιος την αγόρασε;
Η McLaren των 600 ίππων που καταστράφηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η ανακατασκευή της ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές, όμως η ιστορία της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Ήταν ένα από τα τροχαία που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2026, μια McLaren 600LT εξετράπη της πορείας της στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.
Οι εικόνες του κατεστραμμένου supercar έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Λίγους μήνες αργότερα, η συγκεκριμένη McLaren βρέθηκε στη Βρετανία, στα χέρια του διάσημου YouTuber Mat Armstrong, ο οποίος αποφάσισε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
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