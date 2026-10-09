ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη, βίντεο και φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Τι απέγινε η διάσημη McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα; Ποιος την αγόρασε;
ΕΛΛΑΔΑ

Τι απέγινε η διάσημη McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα; Ποιος την αγόρασε;

Η McLaren των 600 ίππων που καταστράφηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η ανακατασκευή της ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές, όμως η ιστορία της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τι απέγινε η διάσημη McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα; Ποιος την αγόρασε;

Ήταν ένα από τα τροχαία που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2026, μια McLaren 600LT εξετράπη της πορείας της στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Οι εικόνες του κατεστραμμένου supercar έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Λίγους μήνες αργότερα, η συγκεκριμένη McLaren βρέθηκε στη Βρετανία, στα χέρια του διάσημου YouTuber Mat Armstrong, ο οποίος αποφάσισε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ








Κλείσιμο

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης