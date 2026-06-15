Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Summer Strong Month στην OsteoStrong®: Ο Ιούνιος που μπορεί να αλλάξει τη δύναμη του σώματός σας
Summer Strong Month στην OsteoStrong®: Ο Ιούνιος που μπορεί να αλλάξει τη δύναμη του σώματός σας
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που θέλουμε να νιώθουμε πιο δυνατοί, πιο δραστήριοι και πιο γεμάτοι από ενέργεια για να το απολαύσουμε
Είναι όμως και η ιδανική στιγμή να επενδύσουμε στην υγεία των οστών, των μυών και των αρθρώσεών μας, ώστε να χαιρόμαστε κάθε δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς. Το καλοκαίρι ενδείκνυται γιατί έχουμε συμμάχους τον ήλιο, τη θάλασσα και τα πολύτιμα σε θρεπτικά συστατικά που προσφέρουν τα διατροφικά εποχικά προϊόντα.
Για τον λόγο αυτό, η OsteoStrong® Greece εγκαινιάζει το Summer Strong Month, μια ειδική πρωτοβουλία που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, προσφέροντας σε νέους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία OsteoStrong® μέσα από μια δοκιμαστική συνεδρία αξιολόγησης και γνωριμίας.
Δεν πρόκειται για γυμναστήριο, ούτε για πρόγραμμα αποκατάστασης. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και εφαρμόζεται σε χιλιάδες κέντρα και μέλη παγκοσμίως.
Η σωστή μηχανική φόρτιση του σκελετού και των μυών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πρόληψης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
Το Summer Strong Month είναι η ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε τι μπορεί να κάνει το σώμα σας όταν του δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα.
Η δοκιμαστική συνεδρία περιλαμβάνει:
Για τον λόγο αυτό, η OsteoStrong® Greece εγκαινιάζει το Summer Strong Month, μια ειδική πρωτοβουλία που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, προσφέροντας σε νέους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία OsteoStrong® μέσα από μια δοκιμαστική συνεδρία αξιολόγησης και γνωριμίας.
Τι είναι η OsteoStrong®;Η OsteoStrong® είναι ένα καινοτόμο σύστημα οστεογονικής φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς του οργανισμού που συμβάλλουν στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας, της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της συνολικής λειτουργικότητας του σώματος.
Δεν πρόκειται για γυμναστήριο, ούτε για πρόγραμμα αποκατάστασης. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και εφαρμόζεται σε χιλιάδες κέντρα και μέλη παγκοσμίως.
Γιατί να ξεκινήσετε τώρα;Καθώς μεγαλώνουμε, η απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής μας. Πόνοι στη μέση, αδυναμία, μειωμένη ισορροπία, κόπωση και περιορισμοί στις καθημερινές δραστηριότητες δεν αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της ηλικίας.
Η σωστή μηχανική φόρτιση του σκελετού και των μυών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πρόληψης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
Το Summer Strong Month είναι η ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε τι μπορεί να κάνει το σώμα σας όταν του δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα.
Τι περιλαμβάνει η δοκιμαστική συνεδρία;Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, κάθε νέος επισκέπτης μπορεί να επωφεληθεί από μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με την OsteoStrong®.
Η δοκιμαστική συνεδρία περιλαμβάνει:
1. Αναλυτική συζήτηση και καταγραφή στόχωνΈνας εξειδικευμένος Coach θα συζητήσει μαζί σας το ιστορικό σας, τις ανάγκες σας και τους στόχους που θέλετε να πετύχετε, είτε αυτοί αφορούν την οστική υγεία, τη δύναμη, την κινητικότητα ή τη συνολική ευεξία.
2. Αξιολόγηση δύναμης και ισορροπίαςΕξετάζονται σημαντικές λειτουργικές παράμετροι που σχετίζονται με την καθημερινή κίνηση και τη φυσική κατάσταση.
3. Γνωριμία με το OsteoStrong® SessionΘα πραγματοποιήσετε την πρώτη σας εμπειρία οστεογονικής φόρτισης στους τέσσερις εξειδικευμένους σταθμούς OsteoStrong®, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένου Coach.
4. Δοκιμή των υπηρεσιών αποκατάστασης και ευεξίαςΑνάλογα με το κέντρο, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε επιλεγμένες υπηρεσίες υποστήριξης όπως:
• Red Light Therapy
• PEMF Therapy
• Normatec Recovery Boots
• HydroMassage
• AVACEN Therapy
Ανακαλύψτε και το X3 – Το επόμενο επίπεδο άσκησηςΚατά τη διάρκεια του Summer Strong Month, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το X3, το επαναστατικό σύστημα άσκησης με ελαστική αντίσταση υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται από αθλητές, επαγγελματίες υγείας και ανθρώπους που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τη μυϊκή τους ενδυνάμωση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Το X3:
• Ενεργοποιεί περισσότερες μυϊκές ίνες σε σχέση με τα συμβατικά βάρη.
• Προσαρμόζει φυσικά την αντίσταση σε όλο το εύρος της κίνησης.
• Μειώνει την καταπόνηση των αρθρώσεων.
• Απαιτεί ελάχιστο χρόνο προπόνησης.
• Συμπληρώνει ιδανικά τη φιλοσοφία της OsteoStrong® για ισχυρότερο σώμα και καλύτερη λειτουργικότητα.
Ο συνδυασμός OsteoStrong® και X3 δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όσους θέλουν να επενδύσουν στη δύναμη, την αντοχή και τη μακροχρόνια υγεία τους.
Για ποιον είναι κατάλληλο το Summer Strong Month;Η εμπειρία απευθύνεται σε:
• Άτομα με οστεοπενία ή οστεοπόρωση
• Γυναίκες στην εμμηνόπαυση
• Άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ετών
• Αθλητές που θέλουν καλύτερη απόδοση και αποκατάσταση
• Άτομα με χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους
• Όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και τη λειτουργικότητά τους
Summer Strong Month – Μόνο για τον ΙούνιοΗ ειδική δοκιμαστική συνεδρία ισχύει αποκλειστικά για νέους επισκέπτες και για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων ραντεβού κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.
Κλείστε σήμερα τη δοκιμαστική σας συνεδρία ΕΔΩ
Ανακαλύψτε πώς η OsteoStrong® και το X3 μπορούν να σας βοηθήσουν να χτίσετε ένα δυνατότερο σώμα, καλύτερη ισορροπία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
Καλέστε τώρα το πλησιέστερο κέντρο OsteoStrong® ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας για να προγραμματίσετε τη δοκιμαστική σας συνεδρία.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Αυτό το καλοκαίρι, γίνετε πιο δυνατοί από ποτέ. Γίνετε Summer Strong με την OsteoStrong®.
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