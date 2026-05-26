Ενημερωτική εκδήλωση για την Περιγεννητική Έμφυλη Βία
Η ΑμΚΕ Φαιναρέτη και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση για την Περιγεννητική Έμφυλη Βία, με στόχο την ανάδειξη ενός σημαντικού αλλά συχνά αόρατου ζητήματος που αφορά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό.
Η περιγεννητική έμφυλη βία είναι μια μορφή έμφυλης βίας που εμφανίζεται κατά την εγκυμοσύνη και τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό, η οποία δεν αναγνωρίζεται επαρκώς παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις συνέπειές της στη σωματική και ψυχική υγεία των εγκύων, των νέων μητέρων και των εμβρύων/βρεφών τους.
Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με έγκυες και νέες μητέρες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών περιγεννητικής έμφυλης βίας συμβάλλοντας στην προστασία των γυναικών και των παιδιών τους.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Περιγεννητική Έμφυλη Βία: 9 Μήνες +» και φιλοδοξεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο γύρω από:
• τις μορφές βίας που μπορεί να εμφανίζονται στην περιγεννητική περίοδο,
• τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην έγκαιρη αναγνώριση της περιγεννητικής έμφυλης βίας και υποστήριξη των γυναικών
• την ανάγκη για πιο ασφαλείς και υποστηρικτικές πρακτικές περιγεννητικής φροντίδας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και θα διανεμηθεί το εγχειρίδιο «Περιγεννητική Έμφυλη Βία. Οδηγός ευαισθητοποίησης για επαγγελματίες υγείας», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από το ζήτημα.
Δημοτικός Πολυχώρος «Γαλαξίας», Νέα Σμύρνη
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026
Ώρα: 18:00 – 20.00
Σχετικά με το έργο
Το έργο «Περιγεννητική Έμφυλη Βία: 9 Μήνες +» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Preventing gender-based violence and violence against children (PREVENT), με φορέα υλοποίησης την ΑμΚΕ Φαιναρέτη και εταίρο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED). Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ.
Σχετικά με την ΑμΚΕ Φαιναρέτη
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας. Μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης, η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ στοχεύει στην προαγωγή της υγείας της εγκύου, λεχωίδας, νέας μητέρας και νέου πατέρα, του νεογνού/βρέφους και της ευρύτερης οικογένειας. Κύρια επιδίωξή της είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών όπως ο φυσιολογικός τοκετός, ο μητρικός θηλασμός, η προετοιμασία για τη γονεϊκότητα, η έγκαιρη ανίχνευση, η παρέμβαση, η θεραπεία και η μείωση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών σε όλη την οικογένεια και η ανίχνευση και αντιμετώπιση της περιγεννητικής έμφυλης βίας.
Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες: Εγκυμοσύνη & μητρότητα - fainareti
Σχετικά με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED)
Το iED είναι ένας κορυφαίος ελληνικός οργανισμός προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Από το 2005 υλοποιεί ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψηφιακού μετασχηματισμού και υποστήριξης σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς.
Μάθετε περισσότερα πατώντας τον σύνδεσμο: https://ied.eu
