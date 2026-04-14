Video: Δείτε το ιστορικό πασχαλινό μποτιλιάρισμα απο ψηλά

Ιστορικοί αριθμοί κυκλοφορίας καταγράφηκαν φέτος κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές του Πάσχα. Δείτε απο drone το τεράστιο χτεσινοβραδινό μποτιλιάρισμα...

Σύμφωνα με στοιχεία που που έχουμε στη διάθεσή μας, το εικοσιτετράωρο από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα έως τις 6:00 το πρωί της Τρίτης αποδείχθηκε το μεγαλύτερο σε κυκλοφοριακό φόρτο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια — με αριθμούς που, σε ορισμένα σημεία, έφτασαν να διπλασιάζουν τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής χρονιάς.

Τα διόδια της Ελευσίνας «σπάνε» κάθε ρεκόρ
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο προέρχεται από τα διόδια της Ελευσίνας, ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου στην Αττική από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Μέσα σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο, πέρασαν από εκεί 66.250 οχήματα — Ι.Χ. και φορτηγά. Ο αριθμός αυτός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συγκριθεί με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2025: τη Δευτέρα του περσινού Πάσχα, τα οχήματα που πέρασαν από την ίδια θέση ήταν μόλις 33.058 — δηλαδή λιγότερα από τα μισά.

