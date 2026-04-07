Ανατροπή με τον καιρό του Πάσχα
Η εικόνα για τον καιρό του Πάσχα δεν είναι αυτή που πολλοί θα περίμεναν. Οι πρώτες συγκλίνουσες εκτιμήσεις δείχνουν ένα σκηνικό πιο «νευρικό»...
Η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας έπεσε φέτος στις αρχές Απριλίου, μια χρονική ζώνη που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα. Δεν είναι ούτε χειμώνας, ούτε καλοκαίρι. Είναι το σημείο όπου η ατμόσφαιρα αλλάζει διάθεση από μέρα σε μέρα, και αυτό φαίνεται πως θα συμβεί ξανά.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές τάσεις, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι αποκλίσεις εκτιμώνται περίπου 1 έως 3 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται η αίσθηση «πασχαλινής ζέστης» που πολλοί συνδέουν με τις εξορμήσεις και το υπαίθριο γιορτινό τραπέζι.
