Η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ΕΕ

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αλλάζει το αφήγημα των τελευταίων ετών, όπου η χώρα βρισκόταν σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχαία υποχώρησαν στους 517 το 2025. Ο αριθμός παραμένει υψηλός, όμως η πτώση σε σχέση με το 2024 είναι από τις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει αυτή την εξέλιξη σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Οι αυξημένοι έλεγχοι της Τροχαίας, ειδικά σε κρίσιμα σημεία και ώρες υψηλής επικινδυνότητας, φαίνεται να έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Ταυτόχρονα, η λειτουργία νέων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, βελτίωσαν την ασφάλεια σε περιοχές με ιστορικά υψηλή επικινδυνότητα.

