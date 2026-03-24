Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ΕΕ
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η νέα επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια που αναμένεται να δημοσιοποιηθελι, καταγράφει μια σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, η οποία κινείται επιτέλους προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να έχει λύσει το πρόβλημα.
Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αλλάζει το αφήγημα των τελευταίων ετών, όπου η χώρα βρισκόταν σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχαία υποχώρησαν στους 517 το 2025. Ο αριθμός παραμένει υψηλός, όμως η πτώση σε σχέση με το 2024 είναι από τις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει αυτή την εξέλιξη σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Οι αυξημένοι έλεγχοι της Τροχαίας, ειδικά σε κρίσιμα σημεία και ώρες υψηλής επικινδυνότητας, φαίνεται να έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Ταυτόχρονα, η λειτουργία νέων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, βελτίωσαν την ασφάλεια σε περιοχές με ιστορικά υψηλή επικινδυνότητα.
