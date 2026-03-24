Τι άλλαξε για τους οδηγούς σε ΚΤΕΟ, diesel, εισαγόμενα μεταχειρισμένα, τρέιλερ και ηλεκτρικά

Ο πυρήνας της παρέμβασης είναι σαφής: περισσότεροι έλεγχοι, περισσότερη ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και πιο σφιχτό πλαίσιο εποπτείας γύρω από την τεχνική κατάσταση των οχημάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή για πολλούς οδηγούς αφορά τα πετρελαιοκίνητα οχήματα νεότερης τεχνολογίας. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει, πέρα από τη γνωστή μέτρηση θολερότητας, και έλεγχο εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων στα diesel κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, κατά την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και στους οδικούς ελέγχους από κινητές μονάδες και μικτά κλιμάκια. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ορίζεται σε 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό. Η ρύθμιση αφορά πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 5 ή Euro 6 με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και Euro V ή Euro VI με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ το πεδίο εφαρμογής προσδιορίζεται για οχήματα με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά για τους οδηγούς diesel στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, ο έλεγχος γίνεται πλέον αισθητά αυστηρότερος και θα πιέσει άμεσα όσους κινούνται με πειραγμένα ή προβληματικά φίλτρα σωματιδίων.



