Μπορείς να αρνηθείς το σήμα τροχονόμου σε μπλόκο;

ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόσφατο περιστατικό με τον 72χρονο μάνατζερ, ο οποίος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι προβλέπει ο νόμος όταν ένας οδηγός αγνοεί υπόδειξη της Τροχαίας για στάση; Ποιες είναι οι διοικητικές και ποινικές συνέπειες;

Η άρνηση του σήματος τροχονόμου, σε οδηγό να σταματήσει στο δρόμο δεν είναι «σύσταση». Είναι εντολή. Και όταν ο οδηγός δεν σταματά, δεν γράφει απλώς μια παράβαση. Ανοίγει μια αλυσίδα συνεπειών που μπορεί να ξεκινήσει από διοικητικό πρόστιμο και να καταλήξει σε σύλληψη, αυτόφωρο και βαριές κατηγορίες, ειδικά αν ακολουθήσει καταδίωξη ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Αυτό ακριβώς δείχνει και το πρόσφατο περιστατικό με τον 72χρονο μάνατζερ, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση μετά από καταδίωξη και παραβιάσεις σηματοδοτών.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεχωρίζει, στην πράξη, δύο επίπεδα. Πρώτα έρχεται το διοικητικό σκέλος. Η μη συμμόρφωση σε σήματα/υποδείξεις τροχονόμου αντιμετωπίζεται ως παράβαση που επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Αυτό είναι το «βασικό» κόστος της... ανυπακοής, όταν το περιστατικό δεν κλιμακώνεται...


