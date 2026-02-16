Βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά: Η στιγμή που ο δράστης μπαίνει στο κατάστημα
Ο δράστης κατευθύνεται προς τα ταμεία, μένει εκεί για περίπου ένα λεπτό και αφού έχει αρπάξει τη «λεία» του βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και εξαφανίζεται
Τον τρόμο έσπειρε νωρίς το πρωί ένας κουκουλοφόρος ληστής σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Θηβών, στον Πειραιά, στο οποίο εισέβαλε, άρπαξε τις εισπράξεις από το ταμείο απειλώντας με ένα όπλο την υπάλληλο και στη συνέχεια έγινε «καπνός».
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις του ένοπλου ληστή ο οποίος λίγο μετά τις 8 το πρωί μπαίνει στο κατάστημα φορώντας μια γκρι κουκούλα.
Ο δράστης κατευθύνεται προς τα ταμεία, μένει εκεί για περίπου ένα λεπτό και αφού έχει αρπάξει τη «λεία» του βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και «εξαφανίζεται» πεζός.
Στα πλάνα διακρίνονται οι υπάλληλοι και κάποιοι πελάτες να βγαίνουν έντρομοι στο δρόμο την ώρα που ο υπεύθυνος καλεί την Αστυνομία.
Οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της διαφυγής του δράστη και να τον εντοπίσουν.
