Βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά: Η στιγμή που ο δράστης μπαίνει στο κατάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Ληστεία Σούπερ μάρκετ

Βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά: Η στιγμή που ο δράστης μπαίνει στο κατάστημα

Ο δράστης κατευθύνεται προς τα ταμεία, μένει εκεί για περίπου ένα λεπτό και αφού έχει αρπάξει τη «λεία» του βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και εξαφανίζεται

Βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά: Η στιγμή που ο δράστης μπαίνει στο κατάστημα
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τρόμο έσπειρε νωρίς το πρωί ένας κουκουλοφόρος ληστής σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Θηβών, στον Πειραιά, στο οποίο εισέβαλε, άρπαξε τις εισπράξεις από το ταμείο απειλώντας με ένα όπλο την υπάλληλο και στη συνέχεια έγινε «καπνός».

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις του ένοπλου ληστή ο οποίος λίγο μετά τις 8 το πρωί μπαίνει στο κατάστημα φορώντας μια γκρι κουκούλα.

Ο δράστης κατευθύνεται προς τα ταμεία, μένει εκεί για περίπου ένα λεπτό και αφού έχει αρπάξει τη «λεία» του βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και «εξαφανίζεται» πεζός.

Στα πλάνα διακρίνονται οι υπάλληλοι και κάποιοι πελάτες να βγαίνουν έντρομοι στο δρόμο την ώρα που ο υπεύθυνος καλεί την Αστυνομία.

Οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της διαφυγής του δράστη και να τον εντοπίσουν.

Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης