Ληστής στην Αυλίδα έσπασε βαν, έκλεψε τα παπούτσια και τα χρήματα του ιδιοκτήτη και πήγε για ψώνια με την κάρτα του

Μια υπόθεση κλοπής με ασυνήθιστες λεπτομέρειες βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνική Αστυνομία , μετά από περιστατικό που καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αυλίδα . Άγνωστος άνδρας, μεταξύ 6:00 και 6:30 το πρωί, έσπασε το τζάμι σταθμευμένου βαν και αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης πήρε ένακαι τηντου θύματος, την οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε γιασε καταστήματα της περιοχής.Υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον άνδρα να φορά τα παπούτσια του ιδιοκτήτη και να πραγματοποιεί συναλλαγές με την κάρτα σε περίπτερο στην Παραλία Αυλίδας. Όπως προκύπτει, είχε προηγουμένως σβήσει με μαρκαδόρο το όνομα του κατόχου από την κάρτα.Ακολούθησαν αγορές σε περίπτερο, σε βενζινάδικο που βρίσκεται, καθώς και σε μίνι μάρκετ της ίδιας περιοχής.Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι ξύπνησε γύρω στις 7:30 το πρωί για να πάει στη δουλειά του, όταν έλαβε ειδοποιήσεις χρεώσεων στο κινητό του τηλέφωνο. Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για παλαιότερες συναλλαγές και δεν έδωσε σημασία.Όταν όμως βγήκε από το σπίτι, είδε το σπασμένο τζάμι του αυτοκινήτου και διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα από το ντουλαπάκι, η τραπεζική του κάρτα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και τα παπούτσια του.Όπως είπε, ο δράστης δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή, αλλάΣύμφωνα με τον ίδιο, από την τραπεζική κάρτα χρεώθηκε ποσό, ενώ επιπλέον αφαιρέθηκαν μετρητά, τα οποία δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός αστυνομικών τμημάτων της ευρύτερης περιοχής. Έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει παραδοθεί στους ερευνητές.



Παράλληλα, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το θύμα ανέφερε ότι δέχθηκε δεκάδες μηνύματα από πολίτες που αναγνώρισαν τον ίδιο άνδρα και μίλησαν για παρόμοιες κλοπές σε οχήματα, διαρρήξεις κατοικιών και σχετικές καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής.



Μόνο από τη συγκεκριμένη γειτονιά, όπως σημείωσε, πέντε άτομα επικοινώνησαν μαζί του, αναφέροντας ότι είχαν υποστεί αντίστοιχες ζημιές.



Παρότι ο άνδρας έχει καταγραφεί καθαρά από κάμερες καταστημάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές διαθέτουν πλήρη στοιχεία ταυτότητας και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.