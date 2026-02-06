Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ετσι θα σωθούμε άμεσα από τον Κηφισό
Λύσεις χαμηλού κόστους και γρήγορης εφαρμογής για τον Κηφισό προτείνει ο συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης, εισηγητής του Δακτυλίου της Αθήνας το 1982.
Στο επίκεντρο του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής βρίσκεται πλέον ο Κηφισός, με τον ομότιμο καθηγητή Συγκοινωνιολογίας Ευάγγελο Ματσούκη να τονίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να περιμένουν τα μεγάλα έργα του μέλλοντος.
Ο εισηγητής του Δακτυλίου της Αθήνας το 1982 υποστηρίζει πως η συμφόρηση στον Κηφισό μπορεί να περιοριστεί άμεσα, εφόσον εφαρμοστούν πέντε στοχευμένα και ρεαλιστικά μέτρα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και βαριές κατασκευές.
Κεντρικός άξονας των προτάσεών του είναι η ενοποίηση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τέσσερις σε όλο το μήκος του δρόμου, ώστε να εξαλειφθούν οι απότομες εναλλαγές που προκαλούν ατυχήματα και «μποτιλιάρισμα». Όπως εξηγεί, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μικρές τεχνικές παρεμβάσεις, όπως μετακινήσεις στηθαίων και περιορισμό της ΛΕΑ όπου είναι εφικτό.
