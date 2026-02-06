Ετσι θα σωθούμε άμεσα από τον Κηφισό
ΕΛΛΑΔΑ

Ετσι θα σωθούμε άμεσα από τον Κηφισό

Λύσεις χαμηλού κόστους και γρήγορης εφαρμογής για τον Κηφισό προτείνει ο συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης, εισηγητής του Δακτυλίου της Αθήνας το 1982.

Ετσι θα σωθούμε άμεσα από τον Κηφισό
UPD:

Στο επίκεντρο του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής βρίσκεται πλέον ο Κηφισός, με τον ομότιμο καθηγητή Συγκοινωνιολογίας Ευάγγελο Ματσούκη να τονίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να περιμένουν τα μεγάλα έργα του μέλλοντος.

Ο εισηγητής του Δακτυλίου της Αθήνας το 1982 υποστηρίζει πως η συμφόρηση στον Κηφισό μπορεί να περιοριστεί άμεσα, εφόσον εφαρμοστούν πέντε στοχευμένα και ρεαλιστικά μέτρα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και βαριές κατασκευές.

Κεντρικός άξονας των προτάσεών του είναι η ενοποίηση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τέσσερις σε όλο το μήκος του δρόμου, ώστε να εξαλειφθούν οι απότομες εναλλαγές που προκαλούν ατυχήματα και «μποτιλιάρισμα». Όπως εξηγεί, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μικρές τεχνικές παρεμβάσεις, όπως μετακινήσεις στηθαίων και περιορισμό της ΛΕΑ όπου είναι εφικτό.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης