Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε μάντρα οχημάτων που βρίσκεται πλησίον της ΔΟΥ Αμπελοκήπων
Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) σε μάντρα οχημάτων που βρίσκεται πλησίον της ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν εντός της μάντρας, στην περιοχή του Ευόσμου.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα οχήματα ή σε γειτονικές επιχειρήσεις.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
