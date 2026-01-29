Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πυρκαγιά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε μάντρα οχημάτων που βρίσκεται πλησίον της ΔΟΥ Αμπελοκήπων

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ
Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) σε μάντρα οχημάτων που βρίσκεται πλησίον της ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν εντός της μάντρας, στην περιοχή του Ευόσμου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα οχήματα ή σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Thestival.gr Φωτιά σε μάντρα οχημάτων στη δυτική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα, φθορές σε δύο ΙΧ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης