Κακοκαιρία: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι ισχυρές καταιγίδες στην Αττική

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι πρώτες ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα θα εκδηλωθούν από το πρωί, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται βαθμιαία προς τα ανατολικά και νότια και να «χτυπήσουν» το λεκανοπέδιο της Αττικής τις μεσημβρινές ώρες.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και άλλες υπηρεσίες μετεωρολογίας εξέδωσαν έκτακτο δελτίο καιρού με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ έχει σημάνει και «πορτοκαλί» συναγερμός για την Αττική και 8 ακόμη περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και πιθανή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες, στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική προτεραιότητα στις βροχοπτώσεις προβλέπεται το πρωί και το πρώτο μισό της ημέρας, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων που κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι άνεμοι κυμαίνονται από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις που μπορούν να φτάσουν έως περίπου 40-50 χλμ/ώρα σε κάποιες περιοχές, γεγονός που επιβαρύνει την κυματική δραστηριότητα και αυξάνει τον κίνδυνο για δύσκολες συνθήκες σε ανοικτές θάλασσες.