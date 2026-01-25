Έκλεψαν τα ψώνια από το μίνι μάρκετ στη Λαμία και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο, δείτε βίντεο
Έκλεψαν τα ψώνια από το μίνι μάρκετ στη Λαμία και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο, δείτε βίντεο

Οι δράστες που ήταν μεθυσμένοι αφαίρεσαν προϊόντα αξίας περίπου 50 ευρώ

Έκλεψαν τα ψώνια από το μίνι μάρκετ στη Λαμία και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο, δείτε βίντεο
Στόχος κλοπής έγινε μίνι μάρκετ στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, το βράδυ του Σαββάτου όταν δύο άτομα αφαίρεσαν προϊόντα αξίας περίπου 50 ευρώ και διέφυγαν με αυτοκίνητο που παραλίγο και παραλίγο να προκαλέσουν τροχαίο.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν περίπου 23:30 όταν τα δύο άγνωστα Ρομά άτομα εισήλθαν στο κατάστημα και προσποιήθηκαν τους πελάτες. Οι δράστες γέμισαν δύο σακούλες με μπύρες και πακέτα τσιγάρων, συνολικής αξίας περίπου 50 ευρώ.

Τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης απομακρύνθηκε για λίγα δευτερόλεπτα για να φέρει ένα προϊόν το οποίο το ζήτησαν για να τον απασχολήσουν, οι δράστες βρήκαν την ευκαιρία και άρπαξαν τις σακούλες και έφυγαν τρέχοντας χωρίς να πληρώσουν. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τους ακολουθήσει, χωρίς αποτέλεσμα.

Κατά την επιβίβασή τους οι δράστες σε αυτοκίνητο μάρκας Hyundai, το οποίο είχαν σταθμεύσει έξω από το κατάστημα, κινήθηκαν επικίνδυνα προς την έξοδο της πόλης και παραλίγο να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

LamiaReport.gr: Οι κλέφτες ήταν μεθυσμένοι και παραλίγο να προκαλέσουν τροχαίο

Όπως προκύπτει από βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport.gr, όχημα που κινούνταν προς τη Στυλίδα με επιβαίνοντες μια οικογένεια μέσα αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα, ενώ αντίστοιχα άλλο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Λαμία επιβράδυνε, καθώς το όχημα των δραστών κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για το περιστατικό υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
