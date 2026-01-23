Αλκοτέστ από τα… Jumbo
ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ από τα… Jumbo

Αλκοολόμετρα έχουν γεμίσει τα ράφια μαζικής πώλησης και τις online αγορές. Πωλούνται φθηνά, 5 ευρώ, ως εύχρηστα gadgets για «γρήγορο έλεγχο». Τα δοκιμάσαμε, τα συγκρίναμε και ιδού το αποτέλεσμα…

Αλκοτέστ από τα… Jumbo
UPD:

Τα αλκοτέστ χαμηλού κόστους έχουν κατακλύσει την αγορά, όμως η αξιοπιστία τους παραμένει αμφισβητήσιμη, ειδικά όταν συγκρίνονται με τα όργανα που χρησιμοποιούνται στους επίσημους ελέγχους.

Ζητήσαμε από μπλόκο της Τροχαίας να κάνουμε τη συγκριτική δοκιμή των αλκοολομέτρων της ΕΛ.ΑΣ. και του… Jumbo (μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού πωλούνται και εκεί). Αφού οι ευγενικοί αστυνομικοί το δέχτηκαν, ο συνοδηγός μας, έχοντας καταναλώσει 2 ποτήρια μπύρες φύσηξε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






UPD:

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης