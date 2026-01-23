Αλκοτέστ από τα… Jumbo

Τα αλκοτέστ χαμηλού κόστους έχουν κατακλύσει την αγορά, όμως η αξιοπιστία τους παραμένει αμφισβητήσιμη, ειδικά όταν συγκρίνονται με τα όργανα που χρησιμοποιούνται στους επίσημους ελέγχους.

Ζητήσαμε από μπλόκο της Τροχαίας να κάνουμε τη συγκριτική δοκιμή των αλκοολομέτρων της ΕΛ.ΑΣ. και του… Jumbo (μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού πωλούνται και εκεί). Αφού οι ευγενικοί αστυνομικοί το δέχτηκαν, ο συνοδηγός μας, έχοντας καταναλώσει 2 ποτήρια μπύρες φύσηξε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ













