Αλκοτέστ από τα… Jumbo
Αλκοολόμετρα έχουν γεμίσει τα ράφια μαζικής πώλησης και τις online αγορές. Πωλούνται φθηνά, 5 ευρώ, ως εύχρηστα gadgets για «γρήγορο έλεγχο». Τα δοκιμάσαμε, τα συγκρίναμε και ιδού το αποτέλεσμα…
Τα αλκοτέστ χαμηλού κόστους έχουν κατακλύσει την αγορά, όμως η αξιοπιστία τους παραμένει αμφισβητήσιμη, ειδικά όταν συγκρίνονται με τα όργανα που χρησιμοποιούνται στους επίσημους ελέγχους.
Ζητήσαμε από μπλόκο της Τροχαίας να κάνουμε τη συγκριτική δοκιμή των αλκοολομέτρων της ΕΛ.ΑΣ. και του… Jumbo (μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού πωλούνται και εκεί). Αφού οι ευγενικοί αστυνομικοί το δέχτηκαν, ο συνοδηγός μας, έχοντας καταναλώσει 2 ποτήρια μπύρες φύσηξε.
