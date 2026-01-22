Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δείτε χάρτη με τις περιοχές που έβρεξε περισσότερο
Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δείτε χάρτη με τις περιοχές που έβρεξε περισσότερο
Στο μετεωρολογικό σταθμό του Παπάγου σημειώθηκε το υψηλότερο ύψος βροχής
Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με την Αττική να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσά, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου.
Όπως επισημαίνει, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσφέροντας μια αναλυτική εικόνα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε ολόκληρη τη χώρα.
Δείτε τον χάρτη:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν εντός της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στο μετεωρολογικό σταθμό του Παπάγου σημειώθηκε το υψηλότερο ύψος βροχής, το οποίο έφτασε τα 174 χιλιοστά.
