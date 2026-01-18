Ελλάδα: Αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα σε καταδίωξη με αυτό το αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα σε καταδίωξη με αυτό το αυτοκίνητο

Το πρωινό της 16ης Ιανουαρίου εξελίχθηκε ασυνήθιστα για έναν οδηγό supercar στη, όταν δύο τροχονόμοι κατάφεραν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που πραγματοποιούσε σοβαρά επικίνδυνους ελιγμούς.

Ελλάδα: Αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα σε καταδίωξη με αυτό το αυτοκίνητο
UPD:

Άνδρας, 53 ετών, είχε στα χέρια του ένα Audi e-tron GT, ένα αυτοκίνητο με ηλεκτρική μετάδοση που παράγει 585 ίππους και επιταχύνει με ρυθμό που συνηθίζεται στον κόσμο των supercar. Ο οδηγός πήρε τη λωρίδα που προορίζεται για το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και άρχισε να προσπερνά άλλα οχήματα με ταχύτητα πολύ πάνω από τα όρια.

Την ίδια ώρα, τροχονόμοι της Τροχαίας Λητής, που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο με ένα συμβατικό όχημα αγροτικού τύπου χωρίς ειδικά διακριτικά, πρόσεξαν την επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματος. Οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερά με το Audi.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης