Ελλάδα: Αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα σε καταδίωξη με αυτό το αυτοκίνητο

Άνδρας, 53 ετών, είχε στα χέρια του ένα Audi e-tron GT, ένα αυτοκίνητο με ηλεκτρική μετάδοση που παράγει 585 ίππους και επιταχύνει με ρυθμό που συνηθίζεται στον κόσμο των supercar. Ο οδηγός πήρε τη λωρίδα που προορίζεται για το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και άρχισε να προσπερνά άλλα οχήματα με ταχύτητα πολύ πάνω από τα όρια.

Την ίδια ώρα, τροχονόμοι της Τροχαίας Λητής, που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο με ένα συμβατικό όχημα αγροτικού τύπου χωρίς ειδικά διακριτικά, πρόσεξαν την επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματος. Οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερά με το Audi.