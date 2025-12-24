Απόψε, ρεβεγιόν Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Μαρίνα Σάττι (22.00)!



Απόψε, Παραμονή Χριστουγέννων στις 22:00 το βράδυ, ο Alpha παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, θα μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό τη «μαγική» ατμόσφαιρα της αξέχαστης συναυλίας του στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Πλαισιωμένος από μία 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης παρουσιάζει στο Royal Albert Hall μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς, θα απολαύσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας, που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου.

Η συναυλία του επιτυχημένου Έλληνα καλλιτέχνη στο Royal Albert Hall έρχεται να μας χαρίσει μία αξέχαστη Παραμονή Χριστουγέννων, με μοναδικές μουσικές στιγμές και δυνατά συναισθήματα, που μόνο ο Alpha ξέρει να δημιουργεί.





Αμέσως μετά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Μαρίνα Σάττι και το POP Tour της έρχονται αποκλειστικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στον Alpha. Με εντυπωσιακή σκηνογραφία και απόλυτη σκηνική ενέργεια, η Πλατεία Νερού πήρε «φωτιά» μπροστά σε 16.168 θεατές όλων των ηλικιών, σε μια απόλυτη POP εμπειρία.

Σε ένα live διεθνών προδιαγραφών, μουσικοί, φωνές, χορευτές, καυτές χορογραφίες, εντυπωσιακά visual, ζωντανή κινηματογράφηση και αριστοτεχνικά video-statements, δουλεμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο σκηνικό μοναδικής αισθητικής.

Εκρηκτική και λυρική, με ξεκάθαρη ταυτότητα και άποψη, η πολυπλατινένια hitmaker και performer Μαρίνα Σάττι, θα ξεσηκώσει το τηλεοπτικό κοινό του Alpha με τις σαρωτικές επιτυχίες της όπως το LALALALA, τη MANTISSA, το BLOUZAKI, το SPIRTO KAI VENZINI, τη LOLA, το TUCUTUM, το AUTOKINHTO, το AH THALASSA και φυσικά το ZARI.

Η Παραμονή Χριστουγέννων γίνεται το πιο εκρηκτικό ξενύχτι της χρονιάς με τη Μαρίνα Σάττι, σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha, σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση.