Αλλάζει εντελώς ο καιρός…

Το σκηνικό αυτό αρχίζει να ανατρέπεται σταδιακά, καθώς από τα δυτικά εισέρχονται διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας και θα φέρουν βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.

Ήδη από την Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα νότια, ενώ από το Σάββατο οι βροχές κάνουν την εμφάνισή τους ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενες κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Η Πελοπόννησος θα βρεθεί από τις πρώτες περιοχές που θα δεχθούν αξιόλογα ύψη βροχής, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το ίδιο σύστημα θα συνοδεύεται από καταιγίδες, αλλά και από ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα ευνοήσουν την εκδήλωση βροχών και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια.

Η μεταβολή αυτή δεν φαίνεται να είναι πρόσκαιρη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το πρώτο σύστημα θα μας απασχολήσει από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη ακολουθεί νέο βαρομετρικό χαμηλό, επίσης από τα δυτικά, με ακόμη πιο οργανωμένα φαινόμενα. Το δεύτερο αυτό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φέρει περισσότερες βροχές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, δίνοντας έναν πιο «βαρύ» καιρικό χαρακτήρα.

δειτε εδω







