Φωτογραφίες: Το νέο στολίδι των ΚΤΕΛ

Ο σταθμός στεγάζεται σε ένα χώρο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στους παλιούς “Μύλους Αγίου Γεωργίου” και έχει μεταμορφωθεί πλήρως σε έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο υψηλών προδιαγραφών που ενώνει λεωφορεία και σιδηροδρομικές υπηρεσίες στον ίδιο χώρο, δίνοντας στην Πάτρα μια ουσιαστική υποδομή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων μετακινήσεων. Η στρατηγική του τοποθεσία, σε άμεση γειτνίαση με τον σιδηροδρομικό σταθμό, επιτρέπει στους ταξιδιώτες να συνδέουν εύκολα τα υπεραστικά δρομολόγια με τις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς.