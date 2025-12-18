Φωτογραφίες: Το νέο στολίδι των ΚΤΕΛ
Στην καρδιά της Πάτρας άνοιξε ο νέος, υπερσύγχρονος σταθμός υπεραστικών λεωφορείων που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των μετακινήσεων στον νομό Αχαΐας και ενισχύει σημαντικά τη σύνδεση της πόλης με την περιφέρεια και την υπόλοιπη χώρα.

Ο νέος κεντρικός σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας ξεκίνησε τη λειτουργία του, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τις οδικές μεταφορές και για τους χιλιάδες επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν τα λεωφορεία για να ταξιδέψουν προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πύργο, Χαλκίδα και άλλους προορισμούς.

Ο σταθμός στεγάζεται σε ένα χώρο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στους παλιούς “Μύλους Αγίου Γεωργίου” και έχει μεταμορφωθεί πλήρως σε έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο υψηλών προδιαγραφών που ενώνει λεωφορεία και σιδηροδρομικές υπηρεσίες στον ίδιο χώρο, δίνοντας στην Πάτρα μια ουσιαστική υποδομή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων μετακινήσεων. Η στρατηγική του τοποθεσία, σε άμεση γειτνίαση με τον σιδηροδρομικό σταθμό, επιτρέπει στους ταξιδιώτες να συνδέουν εύκολα τα υπεραστικά δρομολόγια με τις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς.



