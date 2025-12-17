Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, 6 καταξιωμένες μαγείρισσες μπαίνουν στην κουζίνα μας και ετοιμάζουν «Τα Μενού των απολαύσεων»

Σταυριανή ΖερβακάκουΚρίστυ ΚαραγεώργουΝάντια ΜακρυγιάννηΕύα ΜονοχάρηΕλένη ΣαράντηΜάγκυ Ταμπακάκη• Το αστικό• Το δημιουργικό• Το θαλασσινό• Το ζακυνθινό• Το μανιάτικο• Τα γλυκάΓαλοπούλα γεμιστή - Φαραώνα γεμιστή - Πορκέτα προσούτο - Χοιρινή κορόνα - Βενετσιάνικο παστίτσιο - Λαβράκι γεμιστό - «Μωσαϊκό» τυριού - Cheesecake τριπλής σοκολάταςΗ Οργάνωση - Οι πρώτες ύλες - Art de la table - Ημερολόγιο εργασιών - Συμβουλές, μυστικά καικανόνες για σίγουρη επιτυχίαΞεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:Προτού γίνει το γλυκό σύμβολο της Πρωτοχρονιάς, η Βασιλόπιτα υπήρξε τελετουργικός άρτος των αρχαίων εορτών και φυλαχτό καλής τύχης. Η ιστορία της αποκαλύπτει ένα έθιμο με βαθιές ρίζες και πολλαπλά πρόσωπα.Από τα χοιροσφάγια και τη γαλοπούλα μέχρι τις πίτες και τα τοπικά γλυκά, το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτυπώνεται στο ελληνικό τραπέζι ως ένα πολύχρωμο μωσαϊκό γεύσεων, μνήμης και παράδοσηςΙδέες και μυστικά για να έχουμε επιτυχία στα γιορτινά καλέσματα, με την εμπειρία των έξι κυριών, guest cheffes του Cantina, που μας υπενθυμίζουν ότι τα πιο νόστιμα Χριστούγεννα είναι τα μαγειρεμένα με αγάπη.Πως θα γίνει το γιορτινό σας τραπέζι το απολυτό success story; οι guest cheffes του τεύχους, Σταυριανή Zερβακάκου, Κρίστυ Καραγεώργου, Νάντια Μακρυγιάννη, Εύα Μονοχάρη, Ελένη Σαράντη και Μάγκυ Ταμπακάκη , μοιράζονται μαζί μας συμβουλές που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.Αναλύουμε μια από τις βασικές ερυθρές ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και δοκιμάζουμε 20 εκλεκτούς οίνους για το γιορτινό τραπέζι.Ένα μωσαϊκό κλασικών πιάτων του νησιού, με επιρροές από την εποχή των Ενετών, που σερβίρονται μέχρι σήμερα στα γιορτινά τραπέζια. Από την Κρίστυ Καραγεώργου.Κουνελόπιτα «pot pie», Μπροκολίνες και γουλιά με ελληνική παρμεζάνα και φουντούκια, Brioche ελαιολάδου, Αρωματική κοτόσουπα αυγοκοφτή, Φαραώνα με γιορτινή γέμιση και κρέμα κολοκύθαςΣυνταγές της Σταυριανής Ζερβακάκου που τιμούν την πρώτη ύλη και την ταυτότητατου τόπου τους, μαγειρεμένες με σύγχρονη προσέγγιση και πολύ σεβασμό.Χορτόσουπα αυγολέμονο με συκωτάκια, Σαλάτα πορτοκάλι με μυαλά, Κοζούλα πίτα, Χοιρινό πρασοσέλινο κοκκινιστό, Κρέμα μπουρεκιού με σιρόπιΓεύσεις γιορτινές με βαθιές ρίζες στη μεσογειακή κουλτούρα και πρωταγωνιστέςτις πρώτες ύλες της εποχής και των τόπων προέλευσης των συνταγών, που ετοίμασε η Ελένη Σαράντη.«Μωσαϊκό» με κατσικίσιο τυρί, cramberries & φιστίκι Αιγίνης, Σαλάτα με κολοκύθα, μανιτάρια, γκοργκοντόλα & σιρόπι σφενδάμου, Χοιρινή πορκέτα με προσούτο, μοσχαρίσιο κιμά & αποξηραμένα φρούτα, Χριστουγεννιάτικο πιλάφι, Τιραμισού με βασιλόπιταΠεσκανδρίτσα, τόνος, μπακαλιάρος, λαβράκι και σολομός ντύνουν το γιορτινό τραπέζι με συνταγές της Μάγκυς Ταμπακάκη, κατευθείαν από τον νότο της Ιταλίας.Μπρουσκέτες με σκορδάτο συκώτι πεσκανδρίτσας, Πατέ τόνου με λιαστή ντομάτα και κάππαρη, Pizza alle scarole, Τηγανητές φλογέρες μπακαλιάρου, Βελουτέ πεσκανδρίτσας με κρουτόν & γκρεμολάτα, Λαζάνια με σολομό, πέστο φυστίκι & μοτσαρέλα, Φιλέτο λαυράκι γεμιστό με προσούτο & δεντρολίβανο, σε κρούστα ξηρών καρπώνΟρεκτικά, πρώτα, σούπες, σαλάτες και κυρίως από την Εύα Μονοχάρη, όλα άκρως δελεαστικά, για να στήσουμε το μενού που μιλά περισσότερο στα γιορτινά γούστα μας.Στριφτή αλμυρή κολοκυθόπιτα με πορτοκαλί κολοκύθα και ξινόχοντρο, Πίτα λαχανοντολμάς με χοιρινό κιμά και σάλτσα πάπρικας, Τραχανοκεφτέδες με κασέρι και λουκάνικο, Γιορτινά κεφτεδάκια γαλοπούλας με γλάσο, Κρέπες (σαν κανελόνια) με κοτόπουλο, μήλο και τυριά, Κρεμμυδάκια σε γιορτινή λευκή κρέμα με εστραγκόν, Παπρικάσι με χοιρινό (σαν πικάντικη τηγανιά με ντομάτα και πιπεριές), Μοσχαρίσιο ταρτάρ με σπιτικά πικάντικα κράκερς, Ζεστή σαλάτα με αρακά φούρνου, πανσέτα και κατσικίσιο τυρί, Σαλάτα με άγριο ρύζι, αποξηραμένα φρούτα-ξηρούς καρπούς και φέτα, Σαλάτα με ραντίτσιο, κάσιους και dressing μπλε τυριού, Μανιταρόσουπα με κρασί και καραμελωμένα κρεμμύδια, Σούπα με τορτελίνι και ανθόγαλο, Χοιρινή κορώνα γεμιστή με αρωματική-γιορτινή γέμιση από ψωμί και λουκάνικο, Βενετσιάνικο παστίτσιο με σιγομαγειρεμένο χοιρινό, Σιγομαγειρεμένος κόκορας με μικρά μανιτάρια και ξινόμαυροΚαλωσορίζουμε τον καινούριο χρόνο με εντυπωσιακά επιδόρπια της Νάντιας Μακρυγιάννη που ταιριάζουν με το πνεύμα των ημερών.Ψητή τάρτα μήλου με σαφράν, Cheesecake τριπλής σοκολάτας με άρωμα κουραμπιέ, Mont blanc σε ποτήρι με βανίλια και κόκκινα φρούτα, Saint honore με κρέμα μελομακάρονο και καραμελωμένα σου, Μους λεμόνι