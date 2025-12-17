Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, 6 καταξιωμένες μαγείρισσες μπαίνουν στην κουζίνα μας και ετοιμάζουν «Τα Μενού των απολαύσεων»
Η κουζίνα είναι γένους θηλυκού, όπως και οι γιορτές. Γι’ αυτό ζητήσαμε από έξι γυναίκες της ελληνικής γαστρονομίας να δημιουργήσουν τα φετινά εορταστικά μας τραπέζια. Καθεμιά με τη δική της προσωπικότητα, το ξεχωριστό ύφος και τη μοναδική μαγειρική ματιά της. Όλες, όμως, μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: να αναδείξουν τη δύναμη και τη σημασία της συνεύρεσης
Τα μενού των απολαύσεων μαγειρεύουν οι:
Σταυριανή Ζερβακάκου
Κρίστυ Καραγεώργου
Νάντια Μακρυγιάννη
Εύα Μονοχάρη
Ελένη Σαράντη
Μάγκυ Ταμπακάκη
Τα μενού τους & οι επικές συνταγές
• Το αστικό
• Το δημιουργικό
• Το θαλασσινό
• Το ζακυνθινό
• Το μανιάτικο
• Τα γλυκά
Οι επικές συνταγές
Γαλοπούλα γεμιστή - Φαραώνα γεμιστή - Πορκέτα προσούτο - Χοιρινή κορόνα - Βενετσιάνικο παστίτσιο - Λαβράκι γεμιστό - «Μωσαϊκό» τυριού - Cheesecake τριπλής σοκολάτας
Ο οδηγός
Η Οργάνωση - Οι πρώτες ύλες - Art de la table - Ημερολόγιο εργασιών - Συμβουλές, μυστικά και
κανόνες για σίγουρη επιτυχία
Ξεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:
Οι Έλληνες και η Βασιλόπιτα
Προτού γίνει το γλυκό σύμβολο της Πρωτοχρονιάς, η Βασιλόπιτα υπήρξε τελετουργικός άρτος των αρχαίων εορτών και φυλαχτό καλής τύχης. Η ιστορία της αποκαλύπτει ένα έθιμο με βαθιές ρίζες και πολλαπλά πρόσωπα.
Τα γαστρονομικά έθιμα του 12ημέρου
Από τα χοιροσφάγια και τη γαλοπούλα μέχρι τις πίτες και τα τοπικά γλυκά, το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτυπώνεται στο ελληνικό τραπέζι ως ένα πολύχρωμο μωσαϊκό γεύσεων, μνήμης και παράδοσης
5+1 tips για πετυχημένες μαγειρικές
Ιδέες και μυστικά για να έχουμε επιτυχία στα γιορτινά καλέσματα, με την εμπειρία των έξι κυριών, guest cheffes του Cantina, που μας υπενθυμίζουν ότι τα πιο νόστιμα Χριστούγεννα είναι τα μαγειρεμένα με αγάπη.
Συμβουλές και μυστικά για επιτυχημένα καλέσματα στο σπίτι
Πως θα γίνει το γιορτινό σας τραπέζι το απολυτό success story; οι guest cheffes του τεύχους, Σταυριανή Zερβακάκου, Κρίστυ Καραγεώργου, Νάντια Μακρυγιάννη, Εύα Μονοχάρη, Ελένη Σαράντη και Μάγκυ Ταμπακάκη , μοιράζονται μαζί μας συμβουλές που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.
Τα ελληνικά cabernet sauvignon
Αναλύουμε μια από τις βασικές ερυθρές ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και δοκιμάζουμε 20 εκλεκτούς οίνους για το γιορτινό τραπέζι.
Τα εορταστικά μενού του τεύχους
Με έμπνευση από τη Ζάκυνθο
Ένα μωσαϊκό κλασικών πιάτων του νησιού, με επιρροές από την εποχή των Ενετών, που σερβίρονται μέχρι σήμερα στα γιορτινά τραπέζια. Από την Κρίστυ Καραγεώργου.
Κουνελόπιτα «pot pie», Μπροκολίνες και γουλιά με ελληνική παρμεζάνα και φουντούκια, Brioche ελαιολάδου, Αρωματική κοτόσουπα αυγοκοφτή, Φαραώνα με γιορτινή γέμιση και κρέμα κολοκύθας
Μανιάτικη κουζίνα
Συνταγές της Σταυριανής Ζερβακάκου που τιμούν την πρώτη ύλη και την ταυτότητα
του τόπου τους, μαγειρεμένες με σύγχρονη προσέγγιση και πολύ σεβασμό.
Χορτόσουπα αυγολέμονο με συκωτάκια, Σαλάτα πορτοκάλι με μυαλά, Κοζούλα πίτα, Χοιρινό πρασοσέλινο κοκκινιστό, Κρέμα μπουρεκιού με σιρόπι
Δημιουργικό σε μεσογειακό φόντο
Γεύσεις γιορτινές με βαθιές ρίζες στη μεσογειακή κουλτούρα και πρωταγωνιστές
τις πρώτες ύλες της εποχής και των τόπων προέλευσης των συνταγών, που ετοίμασε η Ελένη Σαράντη.
«Μωσαϊκό» με κατσικίσιο τυρί, cramberries & φιστίκι Αιγίνης, Σαλάτα με κολοκύθα, μανιτάρια, γκοργκοντόλα & σιρόπι σφενδάμου, Χοιρινή πορκέτα με προσούτο, μοσχαρίσιο κιμά & αποξηραμένα φρούτα, Χριστουγεννιάτικο πιλάφι, Τιραμισού με βασιλόπιτα
Η θάλασσα ταιριάζει στα Χριστούγεννα
Πεσκανδρίτσα, τόνος, μπακαλιάρος, λαβράκι και σολομός ντύνουν το γιορτινό τραπέζι με συνταγές της Μάγκυς Ταμπακάκη, κατευθείαν από τον νότο της Ιταλίας.
Μπρουσκέτες με σκορδάτο συκώτι πεσκανδρίτσας, Πατέ τόνου με λιαστή ντομάτα και κάππαρη, Pizza alle scarole, Τηγανητές φλογέρες μπακαλιάρου, Βελουτέ πεσκανδρίτσας με κρουτόν & γκρεμολάτα, Λαζάνια με σολομό, πέστο φυστίκι & μοτσαρέλα, Φιλέτο λαυράκι γεμιστό με προσούτο & δεντρολίβανο, σε κρούστα ξηρών καρπών
Για ένα γεύμα mix & match
Ορεκτικά, πρώτα, σούπες, σαλάτες και κυρίως από την Εύα Μονοχάρη, όλα άκρως δελεαστικά, για να στήσουμε το μενού που μιλά περισσότερο στα γιορτινά γούστα μας.
Στριφτή αλμυρή κολοκυθόπιτα με πορτοκαλί κολοκύθα και ξινόχοντρο, Πίτα λαχανοντολμάς με χοιρινό κιμά και σάλτσα πάπρικας, Τραχανοκεφτέδες με κασέρι και λουκάνικο, Γιορτινά κεφτεδάκια γαλοπούλας με γλάσο, Κρέπες (σαν κανελόνια) με κοτόπουλο, μήλο και τυριά, Κρεμμυδάκια σε γιορτινή λευκή κρέμα με εστραγκόν, Παπρικάσι με χοιρινό (σαν πικάντικη τηγανιά με ντομάτα και πιπεριές), Μοσχαρίσιο ταρτάρ με σπιτικά πικάντικα κράκερς, Ζεστή σαλάτα με αρακά φούρνου, πανσέτα και κατσικίσιο τυρί, Σαλάτα με άγριο ρύζι, αποξηραμένα φρούτα-ξηρούς καρπούς και φέτα, Σαλάτα με ραντίτσιο, κάσιους και dressing μπλε τυριού, Μανιταρόσουπα με κρασί και καραμελωμένα κρεμμύδια, Σούπα με τορτελίνι και ανθόγαλο, Χοιρινή κορώνα γεμιστή με αρωματική-γιορτινή γέμιση από ψωμί και λουκάνικο, Βενετσιάνικο παστίτσιο με σιγομαγειρεμένο χοιρινό, Σιγομαγειρεμένος κόκορας με μικρά μανιτάρια και ξινόμαυρο
Για ένα γλυκό 2026!
Καλωσορίζουμε τον καινούριο χρόνο με εντυπωσιακά επιδόρπια της Νάντιας Μακρυγιάννη που ταιριάζουν με το πνεύμα των ημερών.
Ψητή τάρτα μήλου με σαφράν, Cheesecake τριπλής σοκολάτας με άρωμα κουραμπιέ, Mont blanc σε ποτήρι με βανίλια και κόκκινα φρούτα, Saint honore με κρέμα μελομακάρονο και καραμελωμένα σου, Μους λεμόνι
