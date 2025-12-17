Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17/12) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους
Δύσκολο το ξεκίνημα της ημέρας για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίοι θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17/12) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και γενικότερα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι για ακόμα μία μέρα ο Κηφισός, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην άνοδο της Συγγρού, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 17, 2025
άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 20'-25' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/JYHQDNyeIE
