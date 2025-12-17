Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17/12) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δύσκολο το ξεκίνημα της ημέρας για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίοι θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17/12) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι για ακόμα μία μέρα ο Κηφισός, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην άνοδο της Συγγρού, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.


Live η κίνηση στους δρόμους 17/12: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και γενικότερα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

