Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025
Προχωρά άμεσα η πληρωμή τους – Έως 24 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, θα προχωρήσει άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για την καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.
Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ "η επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, τα στοιχεία υπολογισμού που ελήφθησαν υπ' όψιν για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά Δράση (Υποπαρέμβαση) περιοχές".
Επιπλέον τονίζεται ότι ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.
Υπογραμμίζεται τέλος ό,τι μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμούς (π.χ. για νέους δικαιούχους ή για διαφοροποιήσεις ποσών σε σχέση με την αρχική πληρωμή.
