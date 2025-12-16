Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025

Προχωρά άμεσα η πληρωμή τους – Έως 24 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, θα προχωρήσει άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για την καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ "η επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, τα στοιχεία υπολογισμού που ελήφθησαν υπ' όψιν για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά Δράση (Υποπαρέμβαση) περιοχές".

Επιπλέον τονίζεται ότι ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.

Υπογραμμίζεται τέλος ό,τι μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμούς (π.χ. για νέους δικαιούχους ή για διαφοροποιήσεις ποσών σε σχέση με την αρχική πληρωμή.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης