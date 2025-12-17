Η Αθήνα σκάβεται υπόγεια - Εντυπωσιακό video

Το σπάνιο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φωτίζει μια διαδικασία που μέχρι σήμερα παρέμενε αθέατη για το ευρύ κοινό και δείχνει πώς η πόλη «σκάβεται» κυριολεκτικά από κάτω, χωρίς να διακόπτεται η καθημερινή ζωή στην επιφάνεια.

Η Γραμμή 4, που θα συνδέσει περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή επιβατική ζήτηση όπως το Άλσος Βεΐκου, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Γουδή και το Ζωγράφου, προχωρά με τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, τα οποία λειτουργούν σε βάθη που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν τα 30 μέτρα. Τα διεθνή μέσα έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι πρόκειται για έργο αστικής υπόγειας κατασκευής υψηλού ρίσκου, καθώς πραγματοποιείται κάτω από πυκνοδομημένες γειτονιές, ιστορικά κτίρια και κομβικές υποδομές της πρωτεύουσας.

Οι εικόνες από το εσωτερικό των σηράγγων αποκαλύπτουν το ακριβές μέγεθος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Οι τεράστιοι μετροπόντικες προχωρούν με ακρίβεια χιλιοστού, τοποθετώντας ταυτόχρονα τους δακτυλίους που σχηματίζουν τα τοιχώματα της σήραγγας, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του υπεδάφους. Πρόκειται για διαδικασία που εφαρμόζεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις και θεωρείται μονόδρομος για την κατασκευή μετρό σε ιστορικά αστικά κέντρα, καθώς περιορίζει στο ελάχιστο τις καθιζήσεις και τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.