Γιώργος Βασιλάκης: Ο γηρασμένος στόλος και οι επιπτώσεις σε ασφάλεια και περιβάλλον

Σε μια χώρα όπου το παμπάλαιο αυτοκίνητο συχνά αντιμετωπίζεται ως «λαϊκό προνόμιο», η συζήτηση για την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον παραμένει δύσκολη και πολιτικά ευαίσθητη.

Ο ελληνικός στόλος συγκαταλέγεται σήμερα στους γηραιότερους της Ευρώπης. Η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων ξεπερνά τα 17 έτη, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται κοντά στα 12. Πάνω από το 60% των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους έχουν ταξινομηθεί πριν το 2008, δηλαδή πριν την καθιέρωση αυστηρότερων προδιαγραφών ασφαλείας και εκπομπών ρύπων. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών ανήκει σε κατηγορίες Euro 3 ή και παλαιότερες, με πολλαπλάσια εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα σύγχρονα αυτοκίνητα και με σαφώς χαμηλότερα επίπεδα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων στην εκδήλωση για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα, η διατήρηση αυτών των οχημάτων στην κυκλοφορία δεν είναι απλώς περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά πρωτίστως θέμα ασφάλειας. Τα παλιά αυτοκίνητα στερούνται συστημάτων όπως το ESP, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης πέδησης και τις δομές απορρόφησης ενέργειας που σήμερα θεωρούνται δεδομένες. Σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η Αθήνα, με υψηλή κυκλοφοριακή πυκνότητα και χαμηλή μέση πληρότητα οχημάτων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.