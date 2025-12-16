Βροχές από το Σάββατο, πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα

Παγετός στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας 15/12

Παγετός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας 15/12 σε περιοχές της κεντρικής και βορείας χώρας, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Δυτική Μακεδονία. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί τις Δευτέρας 15/12.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στη δυτική, κεντρική και βόρεια θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 12-14, στη Θεσσαλία από -2 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως νοτιοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.