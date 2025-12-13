Πρώην παίκτης ριάλιτι επιτέθηκε σε ασφαλιστή στο Αίγιο και τον έστειλε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Επίθεση

Πρώην παίκτης ριάλιτι επιτέθηκε σε ασφαλιστή στο Αίγιο και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Ο 45χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία πως ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τρύπησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο τα δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του

Πρώην παίκτης ριάλιτι επιτέθηκε σε ασφαλιστή στο Αίγιο και τον έστειλε στο νοσοκομείο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην καταγγελία πως δέχθηκε επίθεση από έναν πρώην παίκτη ριάλιτι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο προχώρησε ένας ασφαλιστής στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος πέρασε πριν δύο ημέρες το κατώφλι του Α΄ ΑΤ. Πατρών και ανέφερε πως ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τρύπησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο τα δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του και στη συνέχεια, μετά από μεταξύ τους λεκτικό διαπληκτισμό, τον χτύπησε με μεταλλικό εργαλείο στο κεφάλι, και συγκεκριμένα στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι με αποτέλεσμα ο 45χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Το θύμα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ανέφερε πως ο πρώην παίκτης ριάλιτι είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, στάθηκε αφορμή τόσο για το σκάσιμο των λαστίχων του οχήματος του όσο και για την μετέπειτα επίθεση σε βάρος του.



«Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά» σημείωσε χαρακτηριστικά περιγράφοντας το περιστατικό.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης