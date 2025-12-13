Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Πρώην παίκτης ριάλιτι επιτέθηκε σε ασφαλιστή στο Αίγιο και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Ο 45χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία πως ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τρύπησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο τα δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του
Στην καταγγελία πως δέχθηκε επίθεση από έναν πρώην παίκτη ριάλιτι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο προχώρησε ένας ασφαλιστής στο Αίγιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος πέρασε πριν δύο ημέρες το κατώφλι του Α΄ ΑΤ. Πατρών και ανέφερε πως ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τρύπησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο τα δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του και στη συνέχεια, μετά από μεταξύ τους λεκτικό διαπληκτισμό, τον χτύπησε με μεταλλικό εργαλείο στο κεφάλι, και συγκεκριμένα στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι με αποτέλεσμα ο 45χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.
Το θύμα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ανέφερε πως ο πρώην παίκτης ριάλιτι είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, στάθηκε αφορμή τόσο για το σκάσιμο των λαστίχων του οχήματος του όσο και για την μετέπειτα επίθεση σε βάρος του.
«Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά» σημείωσε χαρακτηριστικά περιγράφοντας το περιστατικό.
