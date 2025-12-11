Αυτοκίνητο μπήκε αντίθετα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα, η Αστυνομία έκλεισε τα διόδια

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Η Αστυνομία φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδό στο ύψος της Λάρισας όταν οδηγός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ειδοποιήθηκαν η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και Αστυνομία, με την τελευταία να ξεκινάει επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα.
Το αυτοκίνητο κάπου στο ύψος της Γυρτώνης μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ειδικότερα σε αυτό προς Αθήνα ενώ κινούταν προς Θεσσαλονίκη.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία που φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.
